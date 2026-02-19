Toyota откроет завод по переработке старых авто в Польше: мощность 20 тысяч авто в год

Компания Toyota Motor Europe объявила об открытии новой Circular Factory в польском Валбжихе. Как сообщает производитель, предприятие площадью 25 тысяч квадратных метров сможет обрабатывать около 20 тысяч автомобилей, достигших конца жизненного цикла, ежегодно.

Кстати просроченные продукты из супермаркета перерабатывают на биотопливо

Что такое Circular Factory и зачем она Toyota

Circular Factory - это отдельное направление производственной инфраструктуры Toyota, которое сосредоточено не на сборке новых авто, а на правильном “завершении жизни” старых. Речь идет о системной переработке машин с максимальным сохранением материалов и компонентов.

На новом заводе в Валбжихе будут оценивать батареи, колеса и другие узлы на предмет повторного использования или восстановления. Часть деталей планируют ремануфактурить, часть - использовать повторно в других проектах, а сырье - возвращать в производство. Речь идет о меди, сталь, алюминий и пластики, которые после переработки снова станут частью новых автомобилей.

Таким образом компания фактически замыкает производственный цикл.

Почему именно Польша

Выбор Валбжиха не случайный. Здесь уже работает крупный завод Toyota, который выпускает компоненты для гибридных и традиционных силовых агрегатов. Теперь к производственной цепи добавится еще и полноценный центр переработки.

В компании объясняют решение сильным рыночным потенциалом региона по привлечению автомобилей, которые выводятся из эксплуатации, а также развитой логистикой и имеющейся инфраструктурой. Фактически речь идет о формировании локального хаба циркулярной экономики в Центральной Европе.

Это уже вторая Circular Factory бренда в Европе. Первую открыли в 2025 году в британском Бернастоне, и она стала эталоном для масштабирования модели.

Как это вписывается в стратегию углеродной нейтральности

Для Toyota циркулярность - это не просто тренд, а инструмент сокращения выбросов по всей цепочке создания стоимости. Повторное использование материалов уменьшает потребность в добыче первичного сырья, а это один из самых углеродоемких этапов в автопроме.

Другими словами, уменьшение спроса на “свежую” сталь или алюминий автоматически означает меньше CO₂ еще до того, как автомобиль выедет на дорогу. Такой подход дополняет электрификацию и развитие гибридов.

Для Европы, где все более жесткими становятся экологические требования и правила по утилизации транспортных средств, подобные инвестиции - это стратегический шаг. И Toyota прямо заявляет, что планирует запускать аналогичные проекты в других странах ЕС.

Также интересно Toyota Highlander. стал электромобилем

Что это значит для рынка

С практической точки зрения, запуск Circular Factory в Польше может усилить региональный рынок вторичных компонентов и ремануфактурированных деталей. Для производителя это - контроль качества и цепей поставок. Для Европы - меньшая зависимость от импортного сырья.

В перспективе подобные площадки могут играть все более важную роль и для стран, которые активно импортируют подержанные автомобили, в частности Украины. Ведь вопрос правильной утилизации старого транспорта неизбежно станет частью регуляторной повестки дня.

Toyota делает ставку на то, что будущее автопрома - не только в электрификации, но и в полном перезапуске жизненного цикла автомобиля.