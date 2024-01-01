Toyota показала концепт водородного болида для гонок на выносливость в Ле-Мане

Как отмечает Carscoops, опираясь на свою давнюю приверженность альтернативным видам топлива, подразделение Toyota Gazoo Racing продолжает работу над автомобилями на водородном топливе и представило новый впечатляющий гоночный автомобиль.

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Концепцию GR LH2 Racing впервые представили на трассе Circuit de la Sarthe в Ле-Мане. Фактически, она является продолжением прошлогоднего концепта GR H2, но отличается более агрессивным видом и гибридным силовым агрегатом, работающим на водороде. Новая бело-голубая ливрея прямо намекает на это.

Длина концептуального болида составляет 5100 мм, а ширина – 2050 миллиметров, что идентично показателям предшественника и идентично настоящему гоночному болиду для участия в Ле-Мане Toyota GR010 Hybrid, на котором он базируется.

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Характеристики силовой установки не указываются, но, эксперты считают, что она может иметь некоторые сходства с GR010 Hybrid, который оснащен центрально расположенным 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и передним электродвигателем. Возвращаясь к 24-часовой гонке на выносливость в Ле-Мане, Toyota отмечает 40 лет с момента своего первого участия в заезде.

Toyota GR010 Hybrid

В этом году два гоночных автомобиля GR010 Hybrid также выйдут на старт, стремясь к возвращению доминирования. Toyota удерживала высшую ступеньку пьедестала пять лет подряд: с 2018 по 2022 год, но в 2023 и 2024 годах победа была за Ferrari. Победитель 2025 года будет определен в воскресенье, 15 июня.

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