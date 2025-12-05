Toyota представила два новых спорткара GR GT и GR GT3: фото, характеристики

GR GT - это новый флагманский спортивный автомобиль Toyota, создан как настоящий гоночный болид, но сертифицирован для дорог общего пользования. В то же время GR GT3 - это полноценный гоночный автомобиль, построенный на той же платформе, но адаптированный под требования FIA GT3 и под клиентов, которые выходят на трек ради побед.

В основе обеих моделей лежит единая концепция: максимально низкий центр тяжести, минимальный вес с высокой жесткостью и разработка формы под аэродинамику. Toyota даже изменила собственный традиционный процесс стилизации: дизайнеры и аэродинамисты работали одной командой с самого начала, формируя авто вокруг “идеальной аэродинамической модели”.

Под руководством Акио Тойоды и команды мастеров

Проект возглавил лично председатель Toyota Акио Тойода вместе с профессиональными пилотами Хироаки Ишиурой, Тацуей Катаокой, Наою Гамо, а также Дайсуке Тойодой. Инженеры, тест-пилоты и конструкторы работали как единая команда - от концепции до первых выездов на полигон.

GR GT и GR GT3 позиционируются как наследники легендарных Toyota 2000GT и Lexus LFA. Многие инженеры LFA передали свои знания молодому поколению - в компании это называют принципом Shikinen Sengu: сохранение и обновление традиции в автомобилестроении.

Первый полностью алюминиевый кузов Toyota и новый V8

Обе модели стали полигоном для новых технологий, включая первый в истории Toyota полностью алюминиевый каркас кузова. Это позволило резко снизить вес, повысить жесткость и разместить ключевые компоненты там, где они меньше всего вредят управляемости.

Под капотом - новый 4,0-литровый V8 Twin-Turbo с сухим картером и компактной архитектурой, рассчитанной на минимальную высоту. В GR GT он работает вместе с гибридной системой и новой 8-ступенчатой автоматической коробкой с мокрым сцеплением. Целевые показатели - не менее 650 л.с. и более 850 Нм.

Коробка передач расположена сзади, как у настоящих спорткаров, и соединена с двигателем через карбоновый вал. Топливный бак, батарея и трансмиссия расположены так, чтобы распределение масс было в пропорции 45:55 в пользу задней оси.

GR GT3 получил тот же двигатель, но полностью адаптированный к требованиям гоночных серий - с акцентом на выносливость, стабильность и управляемость в руках как профессиональных гонщиков, так и джентльмен-драйверов.

Аэродинамика - в центре всего

Toyota впервые формировала автомобиль не от стиля, а от аэродинамики. Для GR GT разработали “аэродинамическую модель” - идеальную форму для максимальной скорости более 320 км/ч. Только после этого дизайнеры подстраивали вид под производственные требования.

Интерьер также создавали без компромиссов: оптимальная посадка, максимальная видимость, интуитивное расположение элементов, а также профессиональная эргономика для езды на пределе возможностей. Обе модели проходят испытания на Fuji Speedway, Нюрбургринге и полигонах Toyota.

На ранних этапах активно использовали симуляторы, что позволило сэкономить время и ускорить отбор правильных решений. Испытания GR GT также включали дороги общего пользования - ведь машина должна быть не только быстрой, но и послушной в реальных условиях.

Выход на рынок - примерно в 2027 году

Toyota уже заявила, что GR GT и GR GT3 находятся в разработке, а потому детали могут меняться. Серийный запуск планируют примерно на 2027 год. Важно то, что GR GT3 станет основой нового поколения клиентских гоночных автомобилей Toyota.