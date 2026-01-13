Toyota против Toyota: во Флориде произошла хаотичная авария с культовой Supra Mk4

Toyota Supra четвертого поколения давно превратилась в коллекционную ценность. Даже неидеальные экземпляры сегодня оцениваются в шестизначные суммы, а хорошо сохранившиеся авто продаются за еще большие деньги. Именно такой белый Supra MKIV, по предварительным оценкам, до аварии стоил очень дорого - и теперь этот список потерь пополнился еще одним экземпляром, пишет Carscoops.

Как все произошло

Инцидент произошел на перекрестке недалеко от автосалона Courtesy Kia of Brandon. На видео видно, как Supra движется по улице с высокой скоростью. После пересечения перекрестка водитель снова нажимает на газ, но контроль над автомобилем на тот момент уже был потерян. Машину резко сносит влево, она заезжает на разделительную полосу, на мгновение отрывается от земли, а после приземления врезается в Toyota Corolla.

Supra начинает вращаться по часовой стрелке, почти завершает полный оборот, после чего вылетает на бордюр и врезается в угол дилерского центра Toyota. Существует вероятность, что была задета еще одна Toyota, припаркованная на стоянке. Точная причина аварии официально не озвучена, но сочетание факторов выглядит очевидным. По словам очевидцев, в тот день было прохладно, влажно и облачно, а сам перекресток давно известен как аварийно опасный. В сочетании с большой мощностью Supra и, вероятно, переоценкой собственных навыков водителя это стало разрушительной формулой.

Обошлось без трагедии, но не без последствий

Несмотря на серьезность аварии, обошлось без погибших. Это особенно удивляет, учитывая скорость автомобиля, лобовое столкновение с Corolla и наличие пешеходов вблизи, которых видно на видео. Впрочем, для водителя последствия могут быть болезненными - и не только из-за уничтоженной Supra. Существует высокая вероятность, что страховая компания использует видеозапись как доказательство и откажет в выплате компенсации.

Ироничный финал и полицейский Mustang

Дополнительной абсурдности ситуации добавляет еще один факт. На другом видео, опубликованном позже, видно полицейский Ford Mustang GT под прикрытием, оснащенный камерным оборудованием. Такие автомобили часто используют для фиксации уличных гонок или как “приманку” для нарушителей. Похоже, этот раз камера зафиксировала не гонку, а один из самых дорогих примеров того, почему мощные спорткары стоит испытывать на треке, а не на общих дорогах.