Toyota Tacoma получила исторический рекорд продаж в США

По итогам года Toyota реализовала 274 638 пикапов Tacoma, что на 42,4% больше, чем годом ранее, сообщает Motor1. Только в декабре было продано более 25 тысяч автомобилей, что также превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Этот результат превзошел предыдущий рекорд 2021 года, когда было продано 252 490 единиц, и стал абсолютным максимумом для модели.

Безоговорочное преимущество над конкурентами

Tacoma продолжает доминировать в сегменте среднеразмерных пикапов в США. Для сравнения, Chevrolet Colorado за год разошелся чуть более чем 107 тысячами авто, Nissan Frontier - около 65 тысячами, а GMC Canyon - всего 36 тысячами. Даже с учетом отсутствующих финальных данных по Ford Ranger, ни один из соперников не приблизился к показателям Toyota.

Рост бренда Toyota в целом

Toyota Crown Signia

Успех Tacoma стал частью более широкой положительной динамики бренда. Общие продажи Toyota в США выросли на 8 процентов в годовом измерении. Хорошо себя показали Prius, Corolla и Camry, а гибридные и плагин-гибридные модели брендов Toyota и Lexus вместе обеспечили почти 47% всех продаж. Не все модели росли одинаково, однако именно Tacoma стала ключевым драйвером результатов.

Спрос на пикапы остается высоким

Рекордные продажи Tacoma подтверждают, что интерес к среднеразмерным пикапам в США остается чрезвычайно сильным, даже на фоне электрификации и изменений в модельных линейках. Несмотря на предстоящее появление новых конкурентов, в частности Ram Dakota, позиции Tacoma выглядят более чем уверенно.