Трактор Fendt расширили до 4,5 метра: как он теперь выглядит

Новая габаритная ширина "728-го" в упомянутых 4,5 метра лишь на 74 сантиметра меньше паспортной длины трактора (5,24 м). Все остальные характеристики, за исключением высоты, сохранились.

Как говорится в сообщении OC-Group, полностью вернуть оригинальный вид трактора можно за один день.

Однако заказчик не собирается избавляться от 4,5-метрового исполнения ширины колеи. К тому же это может пригодиться не только в промышленном, но и в аграрном производстве.

Вот так вверху выглядит классический трактор Fendt 700-й серии с шириной 2,55 м (фото с сайта компании zeppelin-agro.com.ua), а внизу уже модифицированная версия с габаритом 4,5 м (скриншот Авто24).

Конечно, такая ширина не подпадает под требования передвижения по дорогам общего пользования, поскольку здесь даже боевые танки на 70 – 80 см уже. На сегодня это единственный в мире колесный трактор такой большой ширины.

Инженеры компании с 50-летним опытом модификации машин различного назначения тем самым побили собственный рекорд. Год назад они по заказу компании по выращиванию овощей Fresh2You, также базирующейся в Нидерландах, переделали трактор Fendt 314 Vario ONE (см. видео ниже).

Тогда они модифицировали машину на ширину 3,60 м. Оси было сделано так, что благодаря гидравлически регулируемым дискам трактор можно установить на ширину колеи 2,60 м для дорожной транспортировки.

Есть ли такая система сужения (см. видео внизу) у переделанного на 4,5-метровую ширину Fendt 728 Gen7, не сообщается. Все делалось под конкретные техусловия заказчика, но они не разглашаются.

Скриншот: Авто24

"Для клиента было важно иметь возможность использовать заднюю подвеску без риска перегрузки из-за такой широкой конструкции. Для этого была разработана специальная вспомогательная система рамы, которая передает усилие на внешние подшипники. Конструкция также включает вал длиной 1,3 метра, который соединяет заводскую ось с удлиненным колесом", – отмечают в компании OC-Group.

Мощность трактора в 283 л.с. с высоким крутящим моментом при 1300 об/мин. 1.450 Нм осталась неизменной. Масса с классического веса со стандартным навесным оборудованием 9650 кг немного выросла из-за дополнительных вставки ходовой, но порог по максимальному полному весу 15 т не перейден.

Скриншот: Авто24

Для каких именно операций в промышленности и для какой отрасли модифицировали трактор сельскохозяйственного назначения не сообщается. Также не прозвучала и стоимость такой модификации.