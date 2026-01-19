Трактор-робот человека из кабины не вытеснит – он его заменит

Уже дано разъяснение, что роботизированный беспилотный трактор-трансформер может изменять ширину, высоту и движения поворота для выполнения различных задач с помощью одной машины. Ориентирован преимущественно на сельское хозяйство, но также может использоваться в гражданском строительстве, коммунальной сфере.

Как пишет Equipmentworld, бескабинный универсальный платформенный робот Kubota (KVPR) может автономно менять навесное оборудование и инструменты. В основном это ковши различного назначения, вилы для паллет, роторные культиваторы и тому подобное.

Аккумуляторный робот работает под наблюдением оператора с удаленной станции с помощью элементов управления и экранов.

Также показан специализированный трактор Kubota M5 Narrow с интегрированной автономной системой. Фото: Kubota

Одной рамы трактору оказалось мало

KVPR трансформируется благодаря центральной раме и двум боковым рамам, прикрепленным к оси. Центральную раму можно поднимать или опускать для адаптации к местности.

Концепт робота-трактора KVPR от Kubota был представлен на выставке CES 2026. Фото: Equipmentworld

Колеса также можно расширять и сужать. С помощью гидравлических цилиндров боковые рамы могут смещаться внутрь и наружу относительно центральной рамы, чтобы сделать машину уже или шире.

Аккумуляторная зона также движется вперед или назад, чтобы регулировать центр тяжести для размещения различного навесного оборудования. Таким образом, оператору не придется вручную добавлять или снимать противовесы.

Во избежание промышленного шпионажа

Робот работает на четырех электродвигателях, которые независимо контролируют скорость, направление и управление каждым колесом. Это включает нулевой радиус поворота и движение в сторону и по диагонали.

Компания Kubota не раскрыла никаких характеристик Transformer, рассказав о гибкости концептуального трактора, но он тесно связан наработками полностью автономного сельскохозяйственного робота на водородных топливных элементах мощностью 100 л.с., которого компания показала прошлой осенью.