В Украине появился трактор с четырьмя треугольными гусеницами

Самая свежая версия в номенклатуре производителя относится к ключевой серии Steiger 2024 модельного года. Она считается образцом инноваций в сфере топливной эффективности, технологической интеграции и комфорта оператора.

Как пишет "Тайтен Машинери Украина", машина уже готова к просмотру и знакомству. Трактор приятно удивит рабочими характеристиками. У него под капотом стоит двигатель с потенциалом 645 л.с., максимальная мощность которого составляет 699 л.с.

Читайте также В Украину привезли первый гусеничный трактор Claas Xerion 12-й серииї

Ключевой особенностью нового HDS является подвесная ходовая часть, которая предлагает:

повышенный комфорт оператора благодаря гидравлически подвешенной ходовой части, адаптирующейся к поверхности почвы;

на 6% больше площадь опоры для минимизации давления на почву и уплотнения;

более долгий срок службы гусеницы благодаря на 11% большему ведущему колесу и на 5% длиннее колеи, чем у предыдущей модели;

высокую скорость движения по полю в сложных условиях – на 11% выше скорость движения по дороге, чем у предыдущей модели;

автоматическую систему натяжения гусениц, подключена к гидравлике трактора;

независимые подвешенные роликовые и натяжные колеса в ходовой части обеспечивают более плавный ход;

легкое обслуживания благодаря конструкции втулки и штифта, что не требует смазки и обслуживания.

Фото: Titan Machinery Ukraine

Весь перечень таких возможностей доступен для всех моделей Quadtrac от 475 до 715 (см. видео ниже), в т.ч. для завезенной в Украину 645-й версии. У всех версий норма выбросов Stage V, усовершенствована системами рулевого управления.

Читайте также Беспилотный трактор AgXeed установил мировой рекорд

Производительности и экономии потребления солярки способствует интеллектуальная гидравлическая помпа крутящего момента для работы с требовательным оборудованием.

Ходовая с четырьмя гусеницами очень бережлива к плодородному слою и равномерному распределению веса. Большая площадь прилегания каждой гусеницы к поверхности обеспечивает высокую проходимость и минимальное уплотнение почвы.

Для тракториста созданы лучшие условия с хорошо продуманной эргономикой рабочего места и повышенным комфортом в обновленной кабине Quadtrac/Steiger AFS Connect. Салон полностью переработан и сделан по стандартам современных автомобильных интерьеров.

Читайте также Злоумышленники угоняют тракторы Claas

Здесь улучшенный обзор, хорошая звукоизоляция, удобное кресло. Все направлено на снижение усталости во время длительных полевых работ.

Этому способствует и новый подлокотник Multicontroller под правую руку. Туда заведены все основные настройки основных функций точного земледелия.