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Третий сервисный центр МВД в Днепропетровской области будет работать во время воздушных тревог

Сервисные центры МВД постепенно продолжают адаптироваться к условиям военного времени. Уже третий сервисный центр МВД в Днепропетровской области будет предоставлять услуги во время воздушных тревог в укрытии.
Во время воздушных тревог будет работать уже третий сервисный центр МВД на Днепропетровщине - Auto24
Евгений Гудущан
logo8 апреля, 19:51
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Сервисные центры МВД, в отличие от частных учреждений останавливают свою работу когда раздаются сигналы воздушной тревоги. Поэтому важно, чтобы граждане имели возможность получить государственные услуги без неожиданных перерывов. Именно поэтому сервисные центры МВД уже третий год адаптируют свою работу к существующим условиям.

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В Каменском территориальный сервисный центр МВД отныне работает в новом помещении, которое соответствует требованиям простейшего укрытия. Это означает, что администраторы могут не прерывать процесс предоставления услуг во время сигнала воздушной тревоги.

Помещение обновленное, оборудовано шестью рабочими местами для администраторов и готово к приему посетителей в любой момент.

Как и раньше, граждане могут воспользоваться двумя способами, чтобы записаться на прием: через электронный сервис Е-запись или непосредственно на месте - через терминал в помещении сервисного центра МВД.

Это уже третий сервисный центр МВД в Днепропетровской области, переехавший в укрытие. Постепенно расширяется сеть таких пунктов обслуживания. В существующих условиях у граждан должна оставаться возможность решить свои насущные вопросы - от обмена водительского удостоверения до регистрации транспортного средства.

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