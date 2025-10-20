Трюковые Range Rover из "Форсажа: Хоббс и Шоу" выставлены на аукцион

По данным каталога аукциона, все три внедорожника были построены специально для фильма и имеют ряд отличий от серийных Range Rover. Среди них - усиленный каркас безопасности, двухпедальная система тормозов (для трюков с блокировкой колес), а также многочисленные декоративные элементы, такие как фальшивые пулеметы на капоте.

Как пишет Carscoops, автомобили сохранились в рабочем состоянии, однако не восстанавливались после съемок, поэтому на кузове заметны царапины, вмятины и другие повреждения, полученные во время выполнения трюков.

Именно это, по словам организаторов торгов, и делает их особенно ценными для коллекционеров - ведь машины сохранили аутентичный вид, в котором они появлялись на экране. Каждый из Range Rover имеет 5,0-литровый бензиновый V8 и полный привод, а внутри - переработанный интерьер с элементами безопасности для каскадеров.

Ожидается, что цена за один внедорожник на торгах может превысить $100 000. Аукцион Mecum состоится в конце октября в Лас-Вегасе, где киноавтомобили впервые продемонстрируют публике.