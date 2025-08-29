Турецкая армия заказала БТР, противостоящий химическому и ядерному оружию

Для оборонного ведомства Турции это первые в истории боевые бронированные машины 8x8. Впрочем, от заказов Pars Scout 6x6 там также не отказались.

Разведывательная машина служб радиохимической защиты CBRN (ХБРЯ – химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы) способна обнаруживать на расстоянии зоны радиационного загрязнения, идентифицировать боевые химические вещества (БХО), токсичные промышленные материалы (ТПМ) и биологические боевые вещества (ББО).

Транспортное средство Pars SCout 8x8 оснащено дистанционно управляемой стабилизированной системой вооружения, на которую в соответствии с требованиями пользователя можно установить 40-мм автоматический гранатомет и 12,7-мм или 7,62-мм пулемет.

Химическое обнаружение и идентификация



Разведывательная машина CBRN Pars Scout 8x8 ХБРЯ оснащена блоками химического обнаружения для постоянного мониторинга наличия боевых отравляющих веществ и токсичных промышленных материалов как снаружи, так и внутри машины, а также для выявления и классификации твердых или жидких образцов.

Машина оснащена дистанционным детектором, который использует лазерную технологию и может обнаруживать на расстоянии до 5 км. Кроме того, в машину встроено газовый хроматограф и масс-спектрометр (ГХ/МС) для дальнейшего детального химического анализа ряда образцов.

Биологическое обнаружение и идентификация

Разведывательная машина CBRN Pars Scout 8x8 ХБРЯ способна непрерывно выявлять биологические агенты. В случае обнаружения потенциального биологического агента берется вторичный образец для дальнейшего анализа, который проводится в полностью интегрированном бардачке, разработанном для обеспечения безопасности оператора.

Благодаря интегрированной конструкции бардачка, различные наземные образцы можно брать в бардачок с помощью механизма обработки образцов для дальнейшего анализа и идентификации.

Радиологическое и ядерное обнаружение

Детекторы гамма-излучения встроены во внешнюю часть транспортного средства для оповещения экипажа о направлении и уровне радиационной опасности.

Транспортное средство оснащено внутренним устройством обнаружения радиации и индивидуальными дозиметрами экипажа для защиты персонала и контроля мощности дозы.

Ручной отбор проб и маркировка загрязненного участка

Интегрированная система маркировки зоны транспортного средства позволяет оператору обозначать любой обнаруженный загрязненный участок, не покидая транспортное средство.

Разведывательная машина CBRN Pars Scout 8x8 ХБРЯ оснащена системой двойного отбора проб, которая обеспечивает непрерывное обнаружение и идентификацию во время движения.

Центральный процессор и программное обеспечение ХБРЯ

Информация, собранная с помощью устройств обнаружения ХБРЯ, после объединения с данными, полученными от интегрированного метеорологического устройства и GPS, может передаваться с помощью бортовой системы связи в соответствии с форматом ATP 45.

Бронированная капсула разработана для разведывательной группы из 6 человек. Боевая машина имеет результативное соотношение мощности к весу - 20 л.с./тонну, включая полезную нагрузку.

Такой потенциал позволяет разгоняться до максимальной скорости на дороге до 100 км/ч, маневрировать на вертикальном склоне 60% и боковом склоне 30%. Высокий клиренс и большие колеса пригодятся при преодолении препятствия высотой 0,7 метра, а благодаря восьмиколесной базе можно преодолевать траншеи высотой 2 метра.

Пригодится также компактный радиус поворота машины и износ шин минимизированы благодаря системе полное управление AWS. Автомобиль имеет запас хода более 800 км, а топливные баки защищены под броней. Автомобиль оснащен шинами Run-flat и лебедкой.

Безопасность экипажа также на высоте. Кабина водителя и командира в передней части автомобиля защищена баллистическим стеклом, что обеспечивает широкое горизонтальное поле обзора, высокий уровень безопасности вождения, ситуационную осведомленность и комфорт. Кроме того, окна адаптированы к зимним условиям благодаря системе обогрева.

Форма корпуса, структура днища, днищевые листы и специально разработанные минозащитные сиденья предназначены для защиты персонала от минных угроз высокого уровня (см. внизу видео в версии аналогичной боевой машины Pars 8х8). Модульное соединение подсистем машины с ее противоминным корпусом обеспечивает легкость обслуживания и быструю замену, что делает ее лучше аналогов.

Дневные/ночные камеры, расположены спереди и сзади, обеспечивают водителю и командиру широкое поле обзора. Внутри дверей и люков машины сиденья для личного состава и элементы освещения разработаны для обеспечения комфорта личного состава.