Турецкий перевозчик смог выключить тахограф грузовика: во сколько ему это обошлось

В среду, 5 ноября 2025 года, офицеры дорожного отдела Билефельдского дорожного патруля в сотрудничестве с BALM (отделение в Мюнстере) проверили на парковке "Aurea" вблизи Реды-Виденбрюка работу 34-летнего турецкого водителя . Об этом случае пишет Polizei NRW Bielefeld.

Во время проверки инспекторы обнаружили нарушения в фиксации времени управления и отдыха. Обзор показал, что блок управления грузовика, которому было менее двух недель, уже имел признаки вмешательства.

Я не я и хата не моя

После различных тестов по потреблению тока блок управления сняли и осмотрели специалисты. Были обнаружены признаки вмешательства. Блок управления уже не был в нормальном состоянии, как это предусмотрено производителем.

Это было видно, поскольку первая регистрация грузовика состоялась менее двух недель назад, то есть она была практически новой.

Как водитель грузовика, так и ответственная компания из Турции отрицали все обвинения в манипуляциях. Однако проверка в специализированной мастерской в Беккуме подтвердила изменение устройства управления.

Что обнаружили специалисты на самом деле

После дальнейшего тщательного обыска кабины был обнаружен скрытый тумблер и соответствующий жгут проводов, ведущий к панели приборов/блоку управления.

Исследование показало, что тумблер можно использовать для изменения активности блока управления на "Время отдыха" во время движения. После этого скорость автомобиля якобы снижалась до 0 км/ч.

Проверка кабины тягача с элементами демонтажа панели этого перевозчика летом также обнаружила "выключатель тахографа". Фото: Polizei NRW Bielefeld

Подобное у перевозчика уже было летом

Манипуляция не только позволяла избегать перерывов, но и выключала системы безопасности – ABS, ESP, адаптивный круиз-контроль, создавая серьезную опасность на дороге. Эта турецкая компания уже попадала в подобный скандал в июле.

После подтверждения подделки на специализированной СТО BALM наложил на перевозчика штраф в 30 000 евро, который компания внесла в течение двух дней.