Турецкий танк получил название "Алтай", но с географией это не связано

Как отмечает turkhaber.com, массовое производство нового танка Altay началось на заводе, входящем в пятерку лучших в мире и тройку лучших в Европе.

Читайте также В Стамбуле показали морскую штурмовую машину нового поколения



Производительность будет грандиозная

Масштабы нового производственного комплекса озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия этого завода (полное видео можно посмотреть по этой ссылке, а короткая версия – ниже). Он заявил, что с открытием нового объекта "восемь танков Altay и десять бронетранспортеров Altuğ, которые называют "крепостью поля боя", будут изготавливаться ежемесячно на нашей производственной линии, закрытая площадь которой составляет 63 000 квадратных метров".

Очевидно, глава государства имел в виду БТР Altuğ 8x8. Из этих показателей понятно, что с такой мощной производительностью правительство Турции удовлетворит потребности собственных бронетанковых сил.

Кроме того, открыто прозвучало, что с 2026 года, танки Altay будут использовать силовую установку отечественного производства, разработанную BMC Power. Это уменьшит внешнюю зависимость, обеспечивая все системы двигателя и трансмиссии отечественными компаниями.

В моторную нишу здесь пока втиснули полторы тысячи корейских "жеребцов", но уже в следующем году там будут гарцевать турецкие лошадиные силы. Скриншот: Авто24

Читайте также Турция создала собственный вариант "горбатого", но современного и электрического

Сейчас используются ввезенные двигатели и трансмиссионные системы. Поставщиком стала Республика Корея. Со временем танки будут сходить с отечественными двигателями BATU мощностью 1500 лошадиных сил (см. видео ниже) и его трансмиссией производства BMC Power.

А был еще предсерийный выпуск Altay

Здесь следует отметить, что серийное производство танков началось в сентябре нынешнего года, процесс в течение этого времени отшлифовывался, совершенствовалась технологическая карта. Однако это не стоит считать началом поставок.

Три танка были поставлены оборонному ведомству еще в августе из предсерийной партии, шли отгрузки и до этого. В 2025 году армия получит 30 танков в версии Т1.

На линии изготовления танков Altay в главном цехе завода BMC Ankara. Скриншот: Авто24

График на 2026 год приблизительный, но говорится о 165 танках в конфигурации T2, которые будут поставлены армии до 2028 года.

Читайте также Турецкая бронетехника будет защищать границу с Россией

BMC заявила, что вариант T1 обеспечивает многоуровневую защиту, интегрируя динамическую защиту (ERA) нового поколения и решетчатую броню для противодействия атакам РПГ и управляемых ракет. Дополнительные меры включают системы уменьшения взрывов в отсеках для боеприпасов и расширенную заднюю часть башни для повышения живучести экипажа.

По данным BMC, огневая мощь и уровень защиты этой машины ставят ее среди передовых основных боевых танков мира, сочетая живучесть тяжелых западных платформ с мобильностью и адаптивностью, необходимыми для региональных условий.

Справка редакции Авто24

Название Altay турецкий основной боевой танк получил в честь генерала Фахреттина Алтая (Fahrettin Altay), выдающегося военачальника периода Турецкой войны за независимость (1919–1923). Он был не только военным, но и национальным героем, символом модернизации и силы турецких Вооруженных сил в период становления Республики.

Читайте также В Турции конфискованные спорткары отдали патрульным полиции

Поэтому, когда Турция разрабатывала первый собственный основной боевой танк, было решено назвать его "Altay" – в честь генерала как символ национальной независимости, мужества и военной традиции.

Итак, "Altay" – это патриотический жест и просто техническое название, никоим образом не связано с российским регионом Алтай и без намеков на те территории.