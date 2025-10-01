Тысячи Kia Sorento могут загореться из-за дефекта настроек климат-контроля

Как пишет Carscoops, отзыв касается 39 536 внедорожников Kia Sorento 2021–2023 модельных годов. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, “жгут проводов двигателя вентилятора отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может быть некачественным, что может привести к пожару”.

Агентство объяснило, что из-за подозрения в проблеме качества со стороны поставщика, соединение между резистором двигателя вентилятора и разъемом может перегреваться, из-за чего происходит короткое замыкание и образуется возгорание. Однако, это может произойти только тогда, когда система климат-контроля активна исключительно при включенном зажигании, а скорость вентилятора стоит на третьей отметке.

В проблеме обвиняют компанию-поставщика Aptiv (ранее известная как Delphi), которая якобы использовала провод более тонкого сечения, чем надо было. Владельцы могут заметить проблему, если двигатель вентилятора перестанет работать, или они почувствуют запах горелого или плавленого. Еще одним признаком является дым, идущий из вентиляционных отверстий.

Автопроизводитель впервые узнал о проблеме прошлой осенью, после сообщения о пожаре в Sorento LX 2023 года выпуска. Автопроизводитель выкупил автомобиль и начал расследование, которое включало анализ поврежденного резистора двигателя вентилятора и прилегающего жгута проводов и в конце концов привело к отзыву.

Чтобы устранить проблему, дилеры заменят жгут проводов и резистор двигателя вентилятора. Эти компоненты будут приобретены у другого поставщика, а письма-уведомления владельцам, как ожидается, будут отправлены в ноябре.