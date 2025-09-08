У администратора сервисного центра МВД на Закарпатье нашли 5 квартир и гостинично-ресторанный комплекс

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать активы администратор регионального сервисного центра Министерства внутренних дел в Закарпатской области на общую сумму 8,6 млн грн. Речь идет о трех автомобилях, пяти квартирах и четырех паркоместах. Об этом сообщает slovoidilo.ua со ссылкой на пресс-службу САП.

По информации "Слово и дело", речь идет об администраторе сервисного центра МВД №2143 в Тячеве Иване Поповиче. Суд уже наложил арест на четыре машиноместа, гостинично-ресторанный комплекс общей площадью 2043,2 квадратных метра в населенном пункте Тересва Закарпатской области земельный участок площадью 0,6 га вблизи населенного пункта Буштино на Закарпатье.

"Прокурор САП с учетом самостоятельно собранных доказательств и материалов, а также материалов НАПК и ГБР обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, которые в период 2020–2022 годов приобрел ведущий консультант-администратор регионального сервисного центра МВД в Закарпатской области. Исковое заявление подано в отношении такого имущества: 5 квартир; 4 машино-мест; автомобилей BMW 730D 2018 года выпуска, MERCEDES-BENZ E 200 2013 года выпуска, и AUDI A8 2018 года выпуска. Общая стоимость активов – более 8,6 млн грн", – говорится в решении.

Как утверждают в прокуратуре, администратор сервисного центра оформил активы на себя, жену и дочь. При этом приобретение одного из транспортных средств, который оформлен на дочь, произошло по цене, в 15 раз ниже рыночной.

"После начала сбора доказательств необоснованности активов служащий и члены его семьи переоформили часть активов на своих близких лиц. Анализом имущественного положения чиновника и членов его семьи установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов. Несмотря на это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными активов, взыскании в доход государства имущества, которое остается в собственности ответчиков, и стоимости активов, которые выбыли из их собственности", – добавили в САП.