У канадского олимпийца изъяли редкие супербайки на $40 миллионов

После недавнего изъятия ультраредкого Mercedes-Benz CLK-GTR стоимостью около 13 миллионов долларов, правоохранители перешли на новый уровень - на этот раз они конфисковали коллекцию супербайков стоимостью около 40 миллионов долларов, которые, по данным следствия, связаны с деятельностью Веддинга, пишет Carscoops.

Операция, объединившая несколько стран

Спецоперация стала результатом сотрудничества сразу нескольких правоохранительных структур: ФБР, полиции Лос-Анджелеса, Королевской канадской полиции и мексиканских силовиков. Это уже красноречиво демонстрирует масштаб дела. Фото и материалы с места изъятия подтверждают: речь идет не просто о дорогих байках, а о настоящих легендах мотоспорта.

Среди них - машины, на которых в свое время выступали Валентино Росси, Хорхе Лоренцо, Андреа Довициозо, Лорис Капиросси, Андреа Янноне, а также байк Марка Маркеса, который принес ему титул Moto2 в 2012 году. Есть и Aprilia с 125-кубовым двигателем, на которой Росси получал чемпионство. Это техника музейного уровня, но вместо витрин она оказалась в уголовном деле.

От олимпийских трасс - до списка самых разыскиваемых

Веддинг, родился в 1981 году, представлял Канаду на зимних Олимпийских играх 2002 года. Однако спортивная страница его жизни стала лишь прологом к значительно более темной. Сегодня он входит в список самых разыскиваемых преступников ФБР, а за информацию, что поможет его задержать, объявлено вознаграждение 15 миллионов долларов.

По версии следствия, он руководит транснациональной сетью наркотрафика, которая организовывала перевозки сотен килограммов кокаина из Колумбии через Мексику и США в Канаду. Правоохранители также связывают его с организацией убийств, давлением на свидетелей и масштабным отмыванием денег через недвижимость и элитные транспортные средства.

Риски остаются высокими

Американские спецслужбы предполагают, что Веддинг до сих пор может находиться на территории Мексики. Они предупреждают: мужчина считается вооруженным и чрезвычайно опасным. Между тем изъятие суперкаров и уникальных байков может стать лишь частью долгой истории ликвидации его сети.