У кого под боком работала в столице нелегальная АЗС с фальсифицированным топливом

Детективы столичного управления Бюро экономической безопасности разоблачили и прекратили работу автозаправочной станции, которая осуществляла продажу незаконно изготовленного топлива.

Как говорится на ФБ-странице ведомства, во время обысков изъято топливо, оборудование и бензовоз, который использовался для транспортировки продукции. Всего на сумму около 2,5 млн грн.

АЗС работала без разрешительных документов

В ходе следствия установлено, что заправочная станция осуществляла деятельность без необходимой лицензии, а также без документов, подтверждающих происхождение и качество топлива.

Что изъяли во время обысков

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли:

две топливораздаточные колонки;

черновую бухгалтерскую документацию;

бензовоз для перевозки горючего;

около 3 000 литров незаконно изготовленного горючего.

Детективы выбрали новую такитку – полное лишение нарушителей инфраструктуры, оборудования и логистики. Фото: оперативная съемка

Расследование продолжается

Сейчас назначены судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконной деятельности.

Новый подход в борьбе с теневым рынком горючего

В БЭБ отмечают, что сейчас работа направлена не только на фиксацию нарушений, но и на полное лишение нарушителей инфраструктуры, оборудования и логистики, что делает невозможным восстановление нелегального бизнеса.