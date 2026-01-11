Ученые университета Пердью заставили грузовик заряжаться на ходу

За успехом стоит многолетний труд команды ученых Purdue University. Сейчас они доложили, что их исследовательский проект закладывает основу для автомагистралей будущего, которые будут заряжать электромобили любой размерной группы и типа по всей стране и миру.

Испытапния проводились на дороге с участком в четверть мили, то есть 402 метра. Это переделанный кусок дороги US Highway 52/US Highway 231 в Вест-Лафайет, Индиана. Успех был достигнут осенью 2025 года.

Для испытаний компания Cummins предоставила магистральный тягач, который двигался со скоростью 65 миль в час, примерно 104,6 км/ч. Разработанная Purdue беспроводная зарядная система обеспечивала грузовику 190 киловатт.

"Чтобы сравнить потенциал, то 200 киловатт равны примерно потреблению сотни домов", – сказал профессор электротехники и компьютерной инженерии имени Эдмунда О. Швейцера из Пердью Стив Пекарек.

Вроде обычная дорога, если не знать, но под плитами бетона спрятаны индуктивные катушки для беспроводной зарядки машин. Фото: Purdue University

Автомагистрали превратятся в магнитное поле

Система, разработанная исследователями Пердью, позволяет специальному покрытию автомагистралей обеспечивать электромобили питанием подобно тому, как смартфоны используют магнитные поля для беспроводной зарядки.

Команда установила катушки передатчика на специально выделенных полосах в бетонном покрытии. Катушки передают энергию на катушки приемника, прикрепленные к нижней части грузовика.

Вмонтированные в дорогу катушки передают энергию на приемные катушки, прикрепленные к нижней части электрического тяжелого грузовика. Фото: Purdue University

Когда электрические тяжелые грузовики будут заряжаться или оставаться заряженными на автомагистралях, их аккумуляторы могли бы быть меньше по размеру и легче, что позволит перевозить больше груза. Это важно, потому что грузовые перевозки больше всего способствуют валовому внутреннему продукту любой страны.

"Передавать энергию через магнитное поле на таких относительно больших расстояниях - это сложный вызов. И что делает это еще более сложным – это то, что это для тяжелого транспортного средства, который движется с мощностью в тысячи раз большей, чем у смартфонов", – сказал Дионисиос Алипрантис, профессор электротехники и компьютерной инженерии в Пердью.

По схеме государственно-частного партнерства

Тестирование на дороге прошло чрезвычайно хорошо, благодаря тесному сотрудничеству ученых государственного университета со специалистами AECOM; White Construction, Inc. и PC Krause and Associates, Inc. и упомянутых уже выше Purdue и Cummins.

Молодые амбициозные инженеры уже думают о завтрашнем дне не только грузовых или пассажирских перевозок, но и частного транспорта с зарядкой во время движения. Фото: Purdue University

Ученые сошлись во мнении, что благодаря своей высокой мощности и перспективной структуре расходов эта технология является практическим и, возможно, революционным решением для будущего коммерческого транспорта на шоссе.

Исследователи сообщили о своей инновации Офису коммерциализации технологий Purdue Innovates, который подал заявку на патент на интеллектуальную собственность.