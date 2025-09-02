Угарные дизельные автобусы переделали в электрические и катают на них туристов

Автопарк тамошнего экскурсионного бюро Willms Touristik уже имеет 18 двухэтажных экскурсионных автобусов, переоборудованных с дизельного топлива на электрический ход. Как сообщает производитель трансмиссий Allison Transmission, эти модернизированные транспортные средства эксплуатируются не только в Кельне, но и в других немецких городах.

Все транспортные средства оснащены электродвигателем мощностью 145 кВт, соединенным с полностью автоматической коробкой передач Allison T280R. Инвестирование в совершенно новый парк электрических автобусов было бы финансово нецелесообразным для компании среднего размера. В результате Willms подала заявку на участие в программе финансирования Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии и получила контракт на переоборудование своего парка двухэтажных автобусов с дизельного на электрический.

В ходе модернизации нынешние двухэтажные автобусы, выпускавшиеся между 1988 и 2019 годами, были переоборудованы с дизельного на высокоэффективный электрический привод. Работы выполнили мастера датской специализированной компании Banke ApS в тесном сотрудничестве с авторизованным дистрибьютором Allison DGS Diesel- und Getriebeservice GmbH из Майнца, Германия.

Переоборудованные автобусы состояли из шести различных моделей на шасси MAN. Они варьировались от 37-летних MAN SD202 (выпущенных между 1988 и 1990 годами) до современных автобусов Евро-6 выпуска 2016-2019 годов. Сначала пассажирские машины полностью разбирались. Вынимали дизельный агрегат, выхлопную систему, топливные баки, коробку передач.

Фото: Allison Transmission

Само шасси проходило тщательный осмотр, при надобности ремонтировалось и только после этого шел монтаж новых электрических компонентов. В основе всего есть электродвигатель Dana TM4 Sumo HP, выдающий 145 кВт и 625 Нм в непрерывном режиме. Мощность передается полностью автоматической шестиступенчатой коробкой передач T280R от Allison Transmission.

Запас хода на 200 километров обеспечивают шесть литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей общей емкостью 240 кВт-ч. Такого потенциала накопленной энергии хватает для ежедневных обзорных экскурсий по городу.

Правда, мастера перелицовки из дизельной версии в электрическую столкнулись с проблемой размещения батарей. Двухпалубные автобусы такого исполнения имеют мягкую крышу, что в хорошую погоду сворачивается назад и превращает салон второго этажа в кабриолет. Поэтому о размещении аккумуляторов на крыше речь не идет.

Шесть аккумуляторных блоков установили в задней части автобуса, в т.ч. частично в пассажирском салоне. Конечно, вместимость автобуса стала меньше, в среднем от двух до шести пассажирских мест, конкретная величина вместимости зависит от модели автобуса.

Фото: Allison Transmission

В Willms Touristik рассказывают, что выбранная система привода обеспечивает высокий уровень надежности, особенно учитывая сложные условия, которые выдерживает экскурсионный автобус.

"Мы сознательно решили не использовать безредукторный прямой привод, а вместо этого выбрали систему привода, которая уже зарекомендовала себя в коммунальной технике, такой как мусоровозы. Конструкция центрального двигателя, которая теперь реализована в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison, полностью соответствует этим требованиям", – отмечают механики автоперевозчика.

По словам исполнительного ассистента Willms Карстена Фламминга, полностью автоматическая коробка передач обеспечивает больший запас хода и меньше остановок для подзарядки. Без коробки передач электродвигатель работал бы с постоянной высокой скоростью и потреблял бы значительно больше электроэнергии. Коробка передач Allison переключается автоматически, чтобы двигатель работал на низких скоростях, что позволяет нам быть более энергоэффективными во время движения

Несмотря на то, что переоборудование имеющихся автобусов значительно дешевле, чем приобретение новых транспортных средств, Willms не смог бы перевести свой парк двухэтажных автобусов на электропривод без финансирования Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии. 80 процентов расходов на переоборудование покрыло это ведомство. Остальные расходы в размере около 2,2 миллиона евро, включая создание зарядной инфраструктуры, обучение водителей и повышение квалификации персонала мастерской легло на бюджет компании.

Фото: Allison Transmission

Доказано, что в целом, экскурсионные автобусы служат в два-три раза дольше, чем обычные городские автобусы. Так что, даже "старомодные" автобусы, выпущенные в 1988 и 1990 годах, еще будут служить и служить. Их замена новыми транспортными средствами была бы экономически нецелесообразной, особенно учитывая то, что инвестиции в модернизацию значительно дешевле.

Компания уже почувствовала экономические преимущества от такого перелицовки машин. Расходы на энергию для электрических автобусов примерно на 45% ниже, чем для дизельных. Во время движения по автомагистралям потребление энергии низкое – всего около 0,75 кВт-ч на километр.

Willms рассчитывает среднее потребление энергии 1,1 кВт-ч на километр. Это примерно 0,33 евро на километр расходов на электроэнергию по сравнению с примерно 0,60 евро на километр ранее для дизельных автобусов.

Есть еще одно преимущество: электрические автобусы работают гораздо тише и с меньшей вибрацией, чем их предшественники с дизельным двигателем. Уровень шума понизился до 10 децибел, поскольку нет надоедливого гула двигателя, пассажиры гораздо лучше слышат объяснения через наушники.

Фото: Allison Transmission

Водители особенно ценят упрощенное управление: одна педаль для акселератора, одна для тормоза – полностью автоматическая коробка передач Allison переключается автоматически и обеспечивает плавный старт, постоянное ускорение и полный контроль даже в плотном городском потоке.

Кстати, в мастерской по переработке дизельных машин в электрические Banke ApS отмечают, что после удачной поставки первых автобусов с обновленным приводом в Дортмунд (см. видео внизу, без звука) и Кельн, у них появились заказы еще на 23 автобуса.

Это свидетельствует о том, что перевозчики поняли экономические преимущества переоборудования дизельной версии в аккумуляторную над покупкой новых таких же электрических.