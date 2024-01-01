Украина введет новые требования к транспорту для перевозки скоропортящихся продуктов

Разработанный Министерством развития громад и территорий документ одобрен Кабинетом Министров Украины, но юридической силы он пока не набрал. Правда, некоторые ведущие СМИ уже сообщили о вступлении в силу этого закона.

На самом деле это будет не отдельный закон, а лишь дополнение к действующему. Он так и называется "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" относительно отдельных вопросов перевозок скоропортящихся пищевых продуктов автомобильными транспортными средствами".

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Дополнение разработано в соответствии с международными стандартами в сегменте таких перевозок. Сейчас все международные перевозки скоропортящихся продуктов должны выполняться исключительно изотермическими транспортными средствами. Это – одно из требований Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов.

В комментарии Минразвития объясняется, что украинские компании при подготовке к транспортировке таких товаров за пределы Украины должны проверять свои транспортные средства на соответствие Соглашению и получить необходимое свидетельство.

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Речь идет о почти 8 тысячах украинских компаний и 70 тысячах грузовиков, которые все еще проходят такую проверку за рубежом, в частности в странах ЕС. Согласно же положениям Соглашения такая проверка должна происходить в стране регистрации грузовика.

"Ключевая цель законопроекта – создать механизм обеспечения доставки скоропортящихся продуктов, соответствующий стандартам качества и безопасности. Сейчас в Украине отсутствует процедура допуска транспорта к перевозкам скоропортящихся продуктов. Более того, украинские компании, везущие за границу скоропортящиеся товары, вынуждены проходить соответствующую проверку транспортного средства на соответствие требованиям Соглашения за рубежом, поскольку в Украине такой возможности нет. Разработанный нами законопроект регулирует этот вопрос и позволит проходить соответствующую проверку транспорта непосредственно в стране регистрации грузовика, то есть в Украине", – отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

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Такая законодательная неурегулированность длительное время создает не только лишние расходы для украинских компаний, так и случаи применения штрафных санкций к перевозчикам, которые не имеют именно украинского свидетельства о соответствии требованиям Соглашения.