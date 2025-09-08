Украинцы изменили вкусы относительно силовых агрегатов в автомобилях

Распределение типов топлива на украинском рынке легковых авто демонстрирует заметные сдвиги. Анализ трех сегментов аналитиками Института исследований авторынка (внутреннего рынка, импорта подержанных авто и продаж новых машин) показывает разные темпы и характер изменений.

Кстати инженеры изобрели бензиновый двигатель для электромобилей

Рассмотрим текущую картину по итогам августа, и сравним, что изменилось относительно июля 2025 года.

Внутренний рынок: неспешная электрификация

В сегменте внутренних перепродаж бензин сохраняет лидерство с долей 43% (-0,3 п.п.), но постепенно теряет позиции. Дизельные авто держатся стабильно - 29,1% (+0,1 п.п.), тогда как популярность ГБО снижается до 20,9% (-0,5 п.п.). Самый заметный рост демонстрирует электротяга - 4,7% (+0,7 п.п.), а также гибриды - 2,1% (+0,2 п.п.). Доля газовых авто (которые не имеют другого типа питания кроме пропан-бутана) составляет 0,3%, без изменений относительно предыдущих периодов.

Импорт бывших в употреблении: электромобили приобретают популярность

В сегменте импорта подержанных легковушек бензиновые машины занимают 47,5% (+0,2 п.п.), дизельные - 18,3% (-2,2 п.п.). Зато электромобили активно отвоевывают рынок: 25,6% (+2,3 п.п.), что является самым динамичным ростом в этом сегменте. Гибриды держат стабильные 5,5%, тогда как варианты с ГБО несколько уменьшили присутствие до 2,9% (-0,2 п.п.), а газовые легковушки до 0,3% (-0,1 п.п.).

Новые авто: новая энергетика

В сегменте новых автомобилей расклад выглядит еще более отчетливо. Бензиновые машины имеют 31,6% (-2,2 п.п.), дизельные - лишь 16,9% (-2,9 п.п.). В то же время электромобили занимают уже 28% (+3,2 п.п.), а версии с гибридными силовыми установками - 23,2% (+1,8 п.п.). Таким образом, суммарная доля "зеленой" энергетики впервые превышает бензиновую. Машины с ГБО почти отсутствуют в этом сегменте - 0,3% без изменений.

Данные подтверждают: украинский авторынок находится на этапе энергетического перелома. Традиционные бензиновые и дизельные авто еще держат большинство, но их позиции методично ослабевают. Зато электромобили и гибриды с каждым месяцем укрепляют свои доли.