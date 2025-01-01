Украинцы начали больше привозить автомобили, особенно электрические

В первом полугодии 2025 года объем импорта легковых автомобилей и других транспортных средств для перевозки пассажиров вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Государственной таможенной службе.

Общая стоимость транспортных средств, ввезенных на территорию Украины за первые 6 месяцев 2025 года составила 2,55 млрд долларов США против 2,27 млрд долларов в январе–июне 2024 года.

Кстати сколько роскошных авто ввезли в этом году

Значительную долю в структуре импорта транспортных средств занимают электромобили (31,6%), растаможка которых осуществляется на льготных условиях: при таможенном оформлении за эти транспортные средства уплачивается лишь символический акциз, а налог на добавленную стоимость не начисляется до конца 2025 года.

За первое полугодие 2025 года объем предоставленных таможенных льгот на электромобили вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 года (5,33 млрд грн против 6,75 млрд грн соответственно).