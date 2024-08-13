Украинцы отремонтировали 14 английских БТР с двигателями Rolls-Royce: в чем их особенности

Британский гусеничный бронетранспортер FV432/434 Mark 2 способен перевозить в бронированном кузове до 12 человек, из которых два члена экипажа.

Закуплено 12 машин модели FV432 и две ремонтно-эвакуационные FV434. Об этом говорится на сайте БФ "Стальной фронт".

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Ремонтная машина с цифровым индексом 434 имеет срезанную крышу в задней части. Это позволяет перевозить в открытой грузовой кузовной платформе запасной двигатель или какие-то другие агрегаты, инструменты или какой-то объемный по размеру груз.

Ремонтно-эвакуационная версия (см. иллюстративное видео ниже) также имеет лебедку и крановую установку, способную поднимать 2,5 – 3 т.

Версия Mark 2 указывает на многотопливный 6,9-литровый двигатель Rolls-Royce K6. Он имеет мощность 240 л.с. при 3700 оборотах в минуту, чего для 15-тонной гусеничной машины достаточно как для быстрого передвижения по трассе, так и для тяговых низов на бездорожье.

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Транспортер с бронированной защитой экипажа и десанта от стрелкового оружия и обломков гранат, мин или снарядов развивает максимальная скорость 52 км/ч.

На одном баке топлива БТР может проехать до 480 км, хотя некоторые источники указывают на операционную дальность 580 км. Однако это все зависит от модификации, массы вооружения с БК и состояния дороги.

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"Мы нашли эти БТР в Великобритании, и в течение шести месяцев доставляли их в Украину. Ребята давно просили бронированную гусеничную технику, которая позволяет им спасать жизни на разных участках фронта", – рассказал представитель "Стального фронта" Александр Водовоз.

Техника армейцам понравилась. Она благодаря малым габаритам, особенно по высоте в 2,25 метра, хорошо вписывается в складки местности. Это делает ее малозаметной.

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"Их вездеходность гораздо лучше, чем у колесной техники. Поэтому она спасает жизни ребят, которые выполняют сейчас свои боевые задачи. Мы дополнительно и переоборудуем внутренней системой навигации, связи, чтобы ребятам было лучше между собой сотрудничать на поле боя", – рассказал боец 3-й штурмовой бригады с позывным Ампер.