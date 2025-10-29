Украинцы подарили друг другу почти 10 тысяч авто: какие модели чаще всего становятся "подарками"

Но не спешите представлять себе автосалоны, заваленные машинами с красными лентами. Рынок "подаренных" авто - это, скорее, семейное дело, где ключи от любимой, хоть и не новой, машины переходят из рук в руки. Средний возраст такого подарка - 11 лет, утверждают в Институте исследований авторынка.

Также интересно рынок прицепов для легковых авто - полностью отечественный

Сколько дарят

Лето-2025 выдалось урожайным не только на арбузы, но и на автомобильные подарки. Если в июле украинцы подарили 3200 легковушек, то в августе произошел настоящий взрыв щедрости - 3286 авто! Это был абсолютный пик активности.

Динамика дарения легковушек, 2024-2025

В сентябре пыл немного утих, и показатель вернулся к июльской отметке в 3200 машин. Возможно, все, кто хотел что-то подарить, сделали это в преддверии нового учебного года. Как бы там ни было, стабильность поражает.

Топ-10 марок подаренных л/а, ІІІ квартал 2025 года

Что именно дарят

Если прищурить глаза и посмотреть на список самых популярных марок среди подарков, можно подумать, что вы открыли топ продаж на вторичном рынке. И это не удивительно, ведь дарят то, что любят и чему доверяют.

Безоговорочный лидер - Volkswagen (1053 шт.). Настоящий "народный автомобиль" стал и "народным подарком". За ним следует BMW (895 шт.) - пожалуй, презент для тех, кто по-настоящему ценит драйв, а не только практичность.

Далее в списке плотно идет проверенная временем тройка: Toyota (747), Audi (703) и Mercedes-Benz (609). Весь Топ-10 - знакомые нам лица: от надежной Skoda до работящего Ford. Никаких неожиданностей, только классика, которая годами не теряет актуальности.

Топ-10 моделей подаренных л/а, ІІІ квартал 2025 года

Когда перейти к моделям, картина становится еще более четкой. Это не просто рынок подержанных авто, это его квинтэссенция!

Volkswagen Passat (263 шт.) - король любых рейтингов, то ли продаж, то ли дарения. Бессмертная классика для семьи и работы.

Skoda Octavia (243 шт.) - вечная соперница "Пассата". Практичная, надежная, идеальный вариант для подарка "с умом".

Toyota Camry (188 шт.) - когда хочется подарить не просто транспорт, но и немного комфорта и статуса.

В списке также прочно закрепились баварцы BMW 5 Series и X5, народный Volkswagen Golf и представительная Audi A6. Кажется, сценарий "отец передает сыну свой ухоженный автомобиль" до сих пор сохраняет актуальность.

От Rolls-Royce до "Москвича"

Конечно, не обошлось и без эксклюзивов. Среди тысяч практичных "Пассатов" и "Октавий" промелькнули и настоящие бриллианты. За третий квартал в статистику попали 6 счастливых обладателей Bentley, 9 - Maserati, и по 2 - Rolls-Royce и Aston Martin. Вот это мы понимаем, тихая роскошь!

Но самый интересный экземпляр в нашем списке - это подарок из прошлого. Зеленый АЗЛК 402 1958 года выпуска. Есть подозрение, что такой автомобиль проще подарить, чем продать. Это настоящая капсула времени, ровесник начала космической эры и первого Кубка мира Пеле. Надеемся, этот подарок попал в заботливые руки настоящего ценителя, который не ищет сейчас адрес ближайшего пункта приема втормета и номер эвакуатора. Хотя...

Итог

В заключение стоит отметить, что дарили не только легковые авто. За три месяца украинцы передали в добрые руки 1014 грузовиков, две сотни мотоциклов и даже 85 автобусов. Поэтому, если в следующий раз увидите на дороге автобус с красной лентой, не удивляйтесь - это просто чья-то щедрость выехала на маршрут.