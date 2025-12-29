Украинцы проехали на чужих автомобилях в 2025 году более двух миллиардов километров

По данным BlaBlaCar, в 2025 году количество пользователей платформы в Украине достигло почти 16 миллионов. В то же время сегмент автобусных перевозок продолжил расти: количество активных автобусных пассажиров увеличилось на 7% по сравнению с 2024 годом. Это свидетельствует о стабильно высоком спросе на междугородние поездки даже несмотря на сложные условия и изменение логистики внутри страны.

Путешествия стали длиннее и география шире

BlaBlaCar - глобальная технологическая платформа для путешествий, которая объединяет водителей, пассажиров, автобусные и железнодорожные перевозки. Ежегодно сервисом пользуются более 26 миллионов человек в 21 стране.

В общем украинцы в 2025 году с помощью BlaBlaCar проехали более 1,9 млрд километров и путешествовали в девять стран мира. Для сравнения, еще в 2024 году их было шесть, а в 2023 - только пять. Самой длинной автобусной поездкой года стал маршрут из Торревьехи в Испании в Днепр протяженностью 5104 км. Среди совместных поездок на автомобиле рекордным стало путешествие из Украины в Германию длиной 2213 км.

Киев и Одесская область - главный маршрут года

Самым популярным направлением для путешествий в 2025 году остался маршрут Киев - Одесская область. Количество пассажиров на этом направлении выросло на 13,2% по сравнению с прошлым годом. Это еще раз подтверждает, что юг Украины остается одним из ключевых туристических и транспортных магнитов даже в непростые времена.



Карпулинг в 2025 году был не только удобным, но и выгодным. По подсчетам BlaBlaCar, украинские водители в совместных поездках сэкономили всего 732,2 млн гривен. Интерес к такому формату продолжает расти: количество новых пользователей платформы увеличилось сразу на 51%, что четко указывает на изменение транспортных привычек.

Женщины за рулем и новые форматы безопасности

Отдельным трендом года стал рост роли женщин в совместных поездках. Доля активных женщин-водителей на платформе выросла на 7% и сейчас составляет 18% от всех водителей. Кроме того, количество поездок с опцией "Только для женщин" в 2025 году почти удвоилось. Такой формат позволяет пассажиркам выбирать путешествия, в которых они чувствуют себя более комфортно и безопасно.

Что это значит

Итоги 2025 года показывают четкие тенденции: украинцы все активнее пользуются совместными поездками, не отказываются от автобусных маршрутов и все смелее планируют путешествия за границу. Расширение географии, рост роли женщин-водителей и рекордные дистанции свидетельствуют о том, что мобильность остается важной частью жизни даже в сложных условиях.