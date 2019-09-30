Отечественная компания Luxoft разрабатывает для немецкого автопроизводителя Daimler AG информационно-развлекательную систему с элементами искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Для новых и будущих Mercedes-Benz программное обеспечение разрабатывали сотни специалистов компании Luxoft, которые работают в Одессе, Киеве и Берлине. Украинский софтверный разработчик работает с Daimler AG напрямую и с ее дочерней компанией MBItion GmbH, разрабатывающей высокотехнологичные решения для автомобилей Mercedes-Benz.

В частности, украинцы помогают немцам разрабатывать информационно-развлекательную систему для автомобилей Mercedes-Benz с элементами искусственного интеллекта и дополненной реальности, а также систему Connected Mobility, которая позволяет автомобилю подключаться к сети, спутникам и другим устройствам для взаимодействия и обмена информацией.

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В 2018 году Luxoft открыл R&D-центр в Берлине, куда украинский разработчик направил более 100 специалистов, в том числе и из Украины. Это инженеры, разработчики программных и аппаратных решений и дизайнеры, работающие над созданием современного ПО для автомобилей следующего поколения. Разработчики работают над тем, как водители и пассажиры будут взаимодействовать с автономными автомобилями будущего.

Украинские инженеры и программисты помогают немцам разрабатывать новейшую информационно-развлекательную систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX), которая установлена во всех новых автомобилях Mercedes А-класса.

MBUX позволяет управлять функциями автомобиля произвольными голосовыми командами. То есть автомобиль не ждет прямых команд, с ним можно разговаривать, как с человеком.

Например, если сказать: "Мерседес, я замерз”, в автомобиле повысится температура. А если спросить: "Нужно ли брать зонтик с собой завтра на улицу?", автомобиль поделится прогнозом погоды на завтрашний день. Можно давать и вполне конкретные команды: включить подогрев сиденья, найти другую станцию ​​или спросить о погоде на какую-то более отдаленную дату. Голосовая функция аналогична Amazon Alexa, Apple Siri или Google Assistant.

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Система также использует алгоритмы искусственного интеллекта для понимания и прогнозирования команд, опираясь на уже привычные предпочтения владельца. В процессе взаимодействия система начинает формировать индивидуальные предложения для пользователя с все большей точностью.

В базе может храниться до 8 различных профилей с определенными "привычками". Автомобиль сохраняет частые звонки и часто повторяющиеся маршруты, выдавая в нужный момент необходимую информацию. В системе навигации присутствует технология дополненной реальности. На экран центральной консоли выводится реальная картинка с камер автомобиля, расположенных снаружи салона, а система дополняет эту картинку различными графическими элементами, позволяющими водителю лучше ориентироваться. Помимо прочего, будут выводиться такие данные об объектах, как номера домов или навигационные значки, аналогичные тем, что мы видим на картах.

Непосредственно в Киеве украинские программисты разрабатывают новейшие технологии под общим названием Connected Mobility. Это направление разработок и технологий, которые позволяют автомобилю подключаться к сети, спутникам и другим устройствам для взаимодействия и обмена информацией.

Существуют несколько видов взаимодействия автомобиля с внешними источниками:

связь с оператором сервисной или экстренной службы;

взаимодействие с облачными сервисами автопроизводителя, где хранятся и обрабатываются данные об автомобиле;

взаимодействие с персональными мобильными устройствами водителя;

взаимодействие автомобиля с автомобилем/инфраструктурой/пешеходами/сетью.

Ключевым элементом этих взаимодействий является телематический блок управления (TCU). Это точка, где встречаются и взаимодействуют системы автомобиля и внешние сервисы, ядро ​​подключенного автомобиля (connected car). Фактически это мобильный телефон, который расположен внутри автомобиля. И как раз в этом украинские специалисты облдают глубокими экспертными возможностями.

С одной стороны, он придает автомобилю доступ к внешним сервисам через аудио каналы и каналы данных благодаря сотовой сети CDMA/GSM/LTE, а с другой — взаимодействует с другими электронными блоками управления (главный блок, датчики движения, блок управления табло и т.д.) через автомобильные протоколы данных (CAN или Automotive Ethernet).

Украинцы также разрабатывают европейскую система автоматического оповещения о дорожных транспортных происшествиях (аналог — E911 в США), которая называется eCall. eCall стал обязательным для всех новых автомобилей, продаваемых в ЕС с апреля 2018 года.

Напомним, что Mercedes-Benz больше не будет разрабатывать двигатели внутреннего сгорания.