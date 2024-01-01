Украинцы стали в 2,5 раза чаще нарушать таможенные правила: что и на какую сумму везут

Если сравнить статистику, то стоимостный показатель относительно такого же календарного периода 2023 года увеличился в 2,5 раза. В целом же в течение января-июля 2024 года таможни Украины обнаружили 5 852 нарушения таможенных правил.

В 1 678 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму более 292,6 млн гривен. Во всех случаях дальнейшая судьба изъятого товара, имущества, транспортных средств решается в судебном порядке.

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На рассмотрение в суд таможнями передано 3 096 дел о нарушении таможенных правил на сумму 12,7 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами с начала года наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,5 млрд грн, в том числе по заведенным в предыдущие периоды делам.

Перечень изъятого за 7 месяцев 2024 года:

промышленных товаров на 200 млн грн;

продовольственных товаров на 43,3 млн грн;

транспортных средств на 47,5 млн грн;

валюты на 1,8 млн грн.

Транспортные средства различных типов изымаются довольно часто. Они ожидают решения суда в зонах ответственного хранения и оттуда не всегда возвращаются к владельцам. Там место никогда пустым не бывает.

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Один из свежих примеров пришел с таможенного поста "Малый Березный", что на границе со Словакией. Там 28 июля закарпатские таможенники совместно с пограничниками обнаружили в автомобиле Mercedes-Benz двойное дно со скрытыми почти двумя тысячами пачками табачных изделий.

Во время прохождения таможенного контроля жительница Закарпатья направила свой автомобиль в "зеленый коридор", демонстрируя соблюдение требований законодательства. Устно подтвердила, что ничего скрытого через границу не перемещает.

Служебный пес чутко реагирует на запах табака. Фото: Закарпатская таможня

После демонтажа декоративной обшивки салона транспортного средства таможенники добрались до 1947 пачек контрабандных сигарет. Женщине инкриминируется нарушение таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Скрытые сигареты, ориентировочной стоимостью 160 тыс. грн, изъяты вместе с автомобилем, что использовался для перемещения скрытого товара. Его оценили в 250 тыс. грн. Дело направлено в суд.

Аналогично действовала в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенне" 43-летняя жительница Равы-Русской, которая направила свой Dodge Grand Caravan в "зеленый коридор", имея в тайнике незадекларированный товар на миллион гривен.

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Правда, из частной поездки в Польшу она своим автомобилем не смогла привезти домой "айфоны", наушники, часы, компьютер, планшеты, смартфоны и тому подобное.

Немало изымается "гуманитарных автомобилей". Свежий пример пришел с пункта пропуска "Грушев - Будомеж", через который по заявке благотворительного фонда 28 июля перемещали в качестве "гуманитарной помощи для ВСУ" два внедорожника белого цвета Nissan R (2021 г.) и Audi Q5 (2018 г.). Поскольку было обнаружено два фиктивных счета-фактуры, то в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что автомобили благотворительный фонд вообще не заказывал. Финал понятен.