Украинцы возвращаются к бензиновым авто из-за налогов на электромобили

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 11,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным Укравтопрома, это на 40% больше, чем в январе прошлого года, что свидетельствует о существенном оживлении спроса в сегменте бензиновых авто.

Из общего количества 1,7 тысячи составляли новые автомобили, что на 5% больше в годовом измерении. В то же время основной драйвер роста - импорт подержанных авто: 9,7 тысячи единиц, что на 49% больше, чем в прошлом году. Таким образом, более 85% бензиновых легковушек, зарегистрированных в январе, - это авто с пробегом.

Топ-5 новых бензиновых моделей января:

Hyundai Tucson - 183 единицы Mazda CX-5 - 139 единиц Skoda Kodiaq - 75 единиц Skoda Octavia - 70 единиц Suzuki SX4 - 67 единиц

Сегмент новых авто возглавляют кроссоверы, что отражает устойчивый спрос на универсальные модели SUV-класса. В то же время присутствие Skoda Octavia демонстрирует сохранение интереса к практичным седанам и лифтбэкам.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf - 649 единиц Volkswagen Tiguan - 560 единиц Nissan Rogue - 553 единицы Audi Q5 - 542 единицы Skoda Octavia - 337 единиц

В сегменте подержанных авто доминируют модели немецких брендов, а также популярный на украинском рынке Nissan Rogue из США. Лидерство Volkswagen Golf подтверждает стабильный спрос на компактные модели с оптимальным соотношением цены и функциональности.

В целом статистика января демонстрирует несколько тенденций. Во-первых, несмотря на активный рост электромобилей и гибридов в предыдущие годы, бензиновые авто сохраняют значительную долю рынка. Во-вторых, рост обеспечивается прежде всего импортом подержанных автомобилей, что может свидетельствовать о чувствительности потребителей к ценовому фактору. В-третьих, кроссоверы остаются наиболее востребованным форматом как в новом, так и в подержанном сегменте.