Украинец создал суперкар, который продали за полмиллиона долларов: история Pegaso Z-102

В Бельгии на аукционе Aguttes продали один из самых редких европейских суперкаров 50-х - Pegaso Z-102. За купе 1954 года покупатель выложил 424 236 евро, что почти равно полумиллиону долларов, сообщает Фокус.

Но главная изюминка истории не только в цене, а в том, что дизайн этого авто создал украинец - Яков Савчик, известный в Европе как Жак Саутчик (Jacques Saoutchik).

Автомобиль, о котором почти забыли

Компания Pegaso сегодня ассоциируется преимущественно с грузовиками и автобусами, но в 50-х годах она пыталась бросить вызов Ferrari и Alfa Romeo. Модель Z-102 стала настоящим техническим прорывом для своего времени:

она имела алюминиевый кузов, независимую подвеску, а топовая версия с двигателем V8 мощностью 275 л.с. могла разгоняться до 243 км/ч. В начале 1950-х это делало ее самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Украинец, который творил элитный дизайн

История Якова Савчика - пример того, как украинский талант повлиял на развитие европейского автодизайна. Родившийся в семье выходцев из Украины, Савчик стал одним из самых известных кузовных мастеров ХХ века. Его французское ателье Saoutchik создавало кузова для Rolls-Royce, Delahaye, Talbot-Lago, а впоследствии - и для Pegaso.

Из 84 выпущенных экземпляров Pegaso Z-102, 18 имели кузова Saoutchik, и именно они считаются самыми роскошными и ценными среди коллекционеров.

Раритет с душой

Сегодня такие авто - не просто транспорт, а искусство на колесах. Они хранят историю не только технологий, но и людей, которые стояли за ними. Продажа Pegaso Z-102 с подписью украинца Савчика - еще одно подтверждение того, что украинское влияние на мировой автодизайн имеет более глубокие корни, чем кажется.

Интересно

На том же аукционе появлялись и другие легенды - например, уникальный Mercedes 90-х с двигателем от суперкара, который также вызвал фурор среди коллекционеров.