Украинская автожурналистка вошла в состав жюри Women's Worldwide Car of the Year

Отныне украинская автожурналистка стала членом жюри Women's Worldwide Car of the Year - глобальной награды, в которую входят исключительно женщины-автожурналистки.

Об этом сообщила участница жюри Марина Китина. Она будет представлять Украину среди 76 судей из разных стран мира.

Единственная в мире автомобильная премия с женским жюри

Women's Worldwide Car of the Year была основана в 2009 году новозеландской автомобильной журналисткой Sandy Myhre, которая сейчас является почетным президентом премии. Исполнительным президентом является Marta García.

Это единственная международная автомобильная награда, где в состав жюри входят исключительно женщины - профессиональные автожурналистки с разных континентов.

Кто такая Марина Китина

Марина Китина - автомобильная журналистка и мобильная коммуникаторка, базирующаяся в Киеве. Она сотрудничает с украинскими автомобильными медиа и цифровыми платформами, специализируясь на электромобильности, новых технологиях и трансформации авторынка Восточной Европы.

Марина является автором и ведущей автомобильного и электромобильного контента для The First Auto, а также развивает собственный YouTube-проект, посвященный электрокарам, устойчивому развитию и будущему мобильности.

Она является соучредителем первой украинской премии электромобилей E-Mobility Award и PR-менеджером Ассоциации электромобилей Украины.

Кроме медийной деятельности, Марина имеет опыт сотрудничества с государственными структурами в сфере развития электромобильности. Она участвовала в работе над законодательными инициативами и стратегическими планами вместе с профильными министерствами инфраструктуры, экологии и энергетики.

Как оценивают автомобили

Премия отмечает лучшие автомобили года, оценивая те характеристики, которые важны для каждого водителя: безопасность, качество, цену, дизайн, удобство управления и экологичность.

Главный принцип награды - автомобили не имеют гендера. Они имеют технические параметры, комфорт, эффективность и уровень безопасности. В то же время сама инициатива призвана усилить голос женщин в автомобильной индустрии, которая традиционно считалась мужской сферой.

Украина среди 76 стран

Сегодня в состав жюри входят 76 автожурналисток из разных стран. Привлечение украинской представительницы означает, что мнение нашего рынка будет учитываться при определении лучших автомобилей года на глобальном уровне.

Для украинской автомобильной журналистики это важный шаг к международной интеграции и профессиональному признанию.