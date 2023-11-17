Австралийская федерация украинских организаций в рамках проекта Ukraine needs ambulances, то есть "Украина нуждается в скорой помощи", на следующей неделе отправляет в Киев четыре полностью оборудованных кареты.

Каждая из машин будет полностью заполнена необходимой медицинской помощью, которая уже приобретена и подготовлена к укладке в салонах. Этого удалось добиться благодаря брошенному в октябре призыву к украинскому сообществу в Австралии собрать средства на закупку и доставку спасательных автомобилей скорой помощи и гуманитарных товаров медицинского назначения.

И такие деньги начали поступать из всех уголков Австралии. Все кареты скорой помощи с пробегом. В добротном техническом состоянии такая машина стоит от 12 000 и более австралийских долларов (это примерно 281 381 грн).

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В общей сложности собрано 160 000 австралийских долларов, примерно 3 758 400 грн. Наибольший вклад пришел от Объединения украинцев в Аделаиде (Association of Ukrainians in SA) на юге Австралии. Там собрали 13 тысяч австралийских долларов, то есть 304 963 грн. Считай, на одну карету скорой помощи.

Кстати, при условии доната на один автомобиль благотворитель получает право размещения на борту спасательной машины своей фамилии, названия или логотипа.

Координатор проекта Крис Лептос возглавит колонну карет скорой помощи и доставит их из Великобритании непосредственно в Минздрав Украины. Фото: ozeukes.com

Конечно, из Австралии никто автомобили скорой помощи не будет переправлять. За присланные оттуда деньги техника и гуманитарные грузы медицинского назначения закупаются в Англии. Там координатором движения выступает известный филантроп и глава Summer Foundation Крис Лептос. Он возглавит колонну карет скорой помощи, которая будет направляться в Киев непосредственно в Минздрав Украины.

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О моделях и грузах федерация украинских организаций Австралии подробностей не сообщала. Сказано лишь, что машины целевым направлением адресуются медицинским учреждениям прифронтовых территорий и что они имеют небольшой километровый пробег и незначительный ресурс эксплуатации оборудования.

Вероятно, речь идет о каретах скорой медицинской помощи, выкупленных в автопарке британской медицинской компании PrimeCare Ambulance. Их корпоративная колористика совпадает с цветом и графикой автомобилей, отправляющихся в Киев.

Между тем, наша диаспора в Австралии заполнила 40-футовый контейнер с 32 поддонами медицинской и гуманитарной помощи для больниц и врачей Украины. Он отправится из Мельбурна 24 ноября в Польшу, откуда его доставят в Киев уже заказанным магистральным тягачем с полуприцепом. Фото: ozeukes.com

Следующий конвой из машин скорой помощи запланирован на декабрь 2023 года. Уже закупается техника, оборудование, заключаются договора на обслуживание машин и оборудования. Это должно быть подарком медицинским учреждениям на Рождество.