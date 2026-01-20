Украинские автомобили в Польше будут проходить техосмотр: проект закона

Несмотря на эти технические процедуры, польский техосмотр украинского транспорта приближается. Количество украинских машин довогострокового пребывания идет на десятки тысяч.

Как пишет in-poland.com, есть наша техника там с прошлого века, есть новая, но всех их объединяет отсутствие обязательных технических осмотров в Польше.

Читайте также В Польше 22-летнего водителя из Украины оштрафовали на более 362 000 гривен

Венское соглашение освобождает от техосмотра

При условии, когда машины с польской регистрацией подлежат регулярному техническому осмотру, освобождение от этой процедуры для машин с украинскими номерными знаками стало законным. Основанием для этого является отмена Украиной еще в 2011 году обязательных техосмотров транспортных средств.

Польша придерживается Венской конвенции 1968 года (ратифицированной в 1984 году), по условиям которой нельзя требовать от иностранцев выполнения действий, которые не являются обязательными в их стране.

Читайте также Зеленая стрелка светофора в Польше означает не то, что в Украине

Это будет дорогая процедура

Между тем польские водители обязаны проводить периодические технические осмотры своих транспортных средств. Правило одно: автомобиль или мотоцикл в возрасте от пяти лет должен проходить надлежащий осмотр раз в год.

Правда, это требование до нынешнего времени не касается автомобилей из Украины, которых в Польше на постоянной основе множество после 2022 года.

Если учесть, что с 19 сентября 2025 года техосмотр легкового автомобиля стоит 149 злотых (1 782 грн) вместо 98 злотых (1 171 грн), то для украинских владельцев транспорта это по карману ударит ощутимо.

Читайте также В Польше будут устанавливать новый знак, который позволяет поворачивать со "встречной" полосы: как он работает

С льготой не только украинцы

В случае введения нового требования, под обязательства попадут не только машины с украинской регистрацией. Речь идет о транспортных средствах долгого пребывания в Польше всех стран, не являющихся членами Евросоюза.

Так что изменения будут касаться многочисленных водителей-владельцев из Украины и других стран, не входящих в ЕС, которые благодаря правовой лазейке могут управлять своими автомобилями без действительного технического осмотра – и делали это уже много лет.

Венскую конвецию Польша законно обойдет

Министерство инфраструктуры планирует изменить правила, чтобы транспортные средства из-за пределов Европейского Союза (включая Украину) должны проходить обязательные технические осмотры в Польше.

Читайте также Какие польские дорожные знаки легко перепутать

Эти осмотры будут обязательными для длительного пребывания в Польше, а во многих случаях также потребуется регистрация транспортных средств в Польше.

Согласно новым правилам, транспортные средства стран, не входящих в ЕС, которые находятся в Польше не менее одного года, должны быть перерегистрированы на польские номерные знаки.

Это означает, что такие транспортные средства будут подпадать под действие системы и, как следствие, должны будут проходить периодические технические осмотры, и все это с целью повышения безопасности дорожного движения.