Украинские автосалоны должны указывать новые сведения об авто

На этом основании продавцы новых автомобилей обязаны предоставлять покупателям данные об официальном расходе топлива и объеме выбросов СО₂. Как говорится в сообщении Минэкономики Украины, это соответствует требованиям Директивы 1999/94/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС.

В странах Евросоюза этому документу уже более 20 лет. Его содержание направлено на то, чтобы дать людям понятную информацию об экономичности авто и его влияние на окружающую среду.

Читайте также Новый Subaru Forester появился в украинских автосалонах

Таким образом Украина сделала еще один шаг к евроинтеграции и достижению климатических целей. Поэтому, украинские автосалоны и аналогичные им торговые заведения первичного рынка должны несколько изменить стиль своей работы с клиентами.

Что должно быть в местах продаж:

этикетка с данными о расходе топлива и выбросы СО₂ у каждой машины;

плакат или электронный дисплей с информацией обо всех моделях, которые выставлены на продажу с данными о расходе топлива и выбросы СО₂;

промо-материалы (брошюры, реклама и т.д.) с такими же данными;

доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

Читайте также Электромобиль из Николаева представлен на двух международных автосалонах в Германии

По решению Правительства Министерство развития громад и территорий будет отвечать за создание и поддержку электронного справочника с официальными данными о расходе топлива и выбросах СО₂ для всех моделей новых авто. Справочник будет размещен на сайте Министерства и ежегодно будет обновляться.

"Мы вводим европейские стандарты информирования покупателей авто. Это защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат. Украинцы смогут выбирать авто осознанно, а бизнес получит понятные правила, которые уже действуют в ЕС", – заявил глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Читайте также Волынский автосалон по продаже гуманитарных авто прикрыли

Установлен переходный период. Заявлено, что новые правила начнут действовать через 9 месяцев после опубликования постановления. Это время нужно, чтобы Минразвития подготовило электронный справочник, а продавцы авто смогли адаптировать свои процессы и изготовить материалы.