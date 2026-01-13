Украинские АЗС пока не будут штрафовать за чистый бензин

Государственная экологическая инспекция Украины пока не имеет правовых оснований применять финансовые санкции к операторам топливного рынка за реализацию автомобильных бензинов с нулевым содержанием биоэтанола. Об этом говорится в официальном ответе ГЭИ на информационный запрос профильного издания enkorr.

В чем суть проблемы

ГЭИ осуществляет государственный рыночный надзор за топливом исключительно в рамках технического регламента относительно автомобильных бензинов, дизельного, судового и котельного топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров №927. Этот регламент не содержит требований относительно обязательной минимальной доли биоэтанола в бензинах. Соответственно, отсутствует и юридический инструмент для контроля и наложения штрафов.

Почему чистый бензин пока разрешен

Действующий технический регламент прямо разрешает введение в оборот и реализацию на территории Украины автомобильных бензинов с нулевым содержанием биоэтанола. Это означает, что с точки зрения рыночного надзора такое топливо не является нарушением, пока соответствующая норма не будет закреплена именно в технических регламентах, а не только в отраслевых законах.

Конфликт между законом и механизмом контроля

Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" устанавливает нормативно обязательную долю жидкого биотоплива в бензинах, реализуемых на оптовом и розничном рынках, за исключением отдельных категорий. Однако, как признают в ГЭИ, механизм государственного рыночного надзора за выполнением этой нормы фактически не урегулирован. В результате требование существует, но инструментов его принудительного исполнения нет.

Что делают чиновники для применения штрафов

Госэкоинспекция сообщила о разработке проекта приказа Минэкономики об утверждении формы протокола о правонарушении в сфере альтернативных видов топлива. По состоянию на 1 января 2026 года документ находится на рассмотрении в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Также в профильный комитет Верховной Рады представлены предложения по имплементации европейского законодательства в сфере возобновляемых источников энергии.

Реакция топливного рынка

На фоне регуляторной неопределенности большинство розничных сетей продолжает продавать бензин Е0 без примесей. Причина прагматичная: на рынке практически отсутствуют стабильные объемы спиртосодержащего ресурса. Представители региональных сетей прямо отмечают, что бензин Е5 фактически негде закупать, а операторы ожидают либо отсрочки, либо официальной отмены штрафных санкций.

Позиция трейдеров и производителей

По словам трейдеров, иностранным производителям нужно время для перехода с Е0 на Е5. После провала в конце 2025 года законопроекта №13219 производители сообщали, что налаживание производства требует до двух месяцев. Часть компаний уже начала подготовку, однако ключевые игроки, в частности ORLEN, не готовы переходить на Е5 без четкой позиции украинского правительства по штрафам за Е0.

Потенциальные поставки разбавленного спиртом бензина

По информации участников рынка, первые партии бензина Е5 от ORLEN Lietuva могут поступить уже в ближайшее время, тогда как польское подразделение ORLEN сможет начать поставки не раньше февраля. На юге Европы к отгрузкам готов OMV Petrom, а ресурс в Хорватии доступен только большими партиями, что усложняет логистику из-за морских рисков. Сейчас единственным стабильным поставщиком бензина с биоэтанолом остается PCK Schwedt, откуда компания UPG импортировала железнодорожную партию объемом 2,8 тыс. тонн.

Законодательный фон и перспективы

В конце 2025 года Верховная Рада не поддержала законопроект №13219, который предусматривал изменение подходов к обязательному содержанию биоэтанола, переход к Е10 и продление переходного периода без штрафов до 1 июля 2026 года. В то же время, по данным enkorr, повторное голосование за документ может состояться уже в ближайшие дни, что снова актуализирует вопрос ответственности за Е0.

Что это означает для потребителей и рынка

Текущая ситуация означает временную "паузу" в контроле за содержанием биоэтанола, но не отмену курса на его внедрение. Для рынка это сигнал о необходимости готовиться к изменениям, а для потребителей гарантию того, что продажа Е0 пока не является нарушением и пока автомобили можно заправлять чистым топливом.