Украинские дорожники сделали одну автомагистраль в Румынии и начинают работы на другой

Пока в Украине нужных объемов дорожного строительства не хватает, поскольку по понятным причинам средства идут на более важные направления, отечественный гигант "Автомагистраль-Юг" взялся за подряды в соседних странах, побеждая в тендерной гонке европейские дорожные службы.

Сданный дорожный объект работы на региональной румынской автомобильной дороге DJ137 отечественная компания начала осенью прошлого года. Автодорога пролегает в самом сердце Трансильвании, соединяет города Одоргею-Секуеск и Кристуру-Секуеск и является важным туристическим маршрутом.

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В прошлом году на отведенном для ремонта 21-километровом участке ремонта наши строители устроили новую дорожную основу из щебня и нижнего слоя асфальтобетона. Саму же укладку верхнего слоя покрытия перенесли на весну, поскольку зима в горной Трансильвании достаточно суровая.

Фото: Автомагистраль-Юг

В апреле погода позволила снова начать работу. На объекте работало два асфальтоукладочных звена – 14 единиц техники. Кроме проезжей части с верхним слоем асфальтобетона обустроены велодорожки, тротуары, съезды. Такие работы прописаны в проектной документации.

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Работой украинского подрядчика заказчик остался доволен – дорогу сделано качественно, в соответствии с проектом и в определенные контрактом сроки.

Украинская команда начинает переезд на новый объект: в прошлом месяце компания подписала контракт на реализацию еще более масштабного проекта – строительства новой международной автотрассы Арад-Арадя.