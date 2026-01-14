Украинские мастера воссоздали исторический Mercedes 300 SL Gullwing

В Житомире украинские энтузиасты автомобильного дела создали современную интерпретацию одного из самых известных суперкаров ХХ века - Mercedes 300 SL Gullwing образца 1955 года. Проект соединил почти музейную точность воспроизведения классического дизайна с технической "начинкой" значительно более поздней эпохи, пишет focus.ua.

Кто и где создал авто

Копию легендарного купе построил мастер Александр вместе со своей командой. Проект реализовали в Житомире, а процесс создания и технические детали автор подробно показал на своем YouTube-канале "Джипы-монстры". Ранее эта команда уже привлекала внимание нестандартными автомобильными проектами и качественным контентом.

Максимальное внимание к аутентичности

Внешность Mercedes 300 SL Gullwing воссоздали с необычайной точностью. Кузовные зазоры минимальные, а большинство внешних элементов - бамперы, молдинги, дверные ручки и фонари - являются репродукциями оригинальных деталей. Именно такие компоненты сегодня изготавливают для реставрации настоящих 300 SL или их восстановления после ДТП.

Легендарные "крылья чайки" и салон

Фирменные двери типа gullwing стали одной из главных визитных карточек проекта. Интерьер также повторяет классический стиль: красный кожаный салон, характерная архитектура передней панели и даже складной руль, который был одной из особенностей оригинального Mercedes 300 SL.

Современная техническая основа

Несмотря на классический вид, технически автомобиль значительно ближе к современным спорткарам. В основе проекта лежит Mercedes SLK32 AMG. Под капотом установлен 3,2-литровый компрессорный V6 мощностью 354 л. с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды.

Комфорт и безопасность XXI века

В отличие от исторического прототипа, копия оснащена современной ходовой частью и эффективными тормозами. Автомобиль получил автоматическую коробку передач, кондиционер и круиз-контроль - опции, о которых владельцы оригинальных 300 SL могли только мечтать.

Исторический контекст оригинала

Настоящий Mercedes 300 SL Gullwing часто называют первым в мире суперкаром. Его выпускали с 1954 по 1957 год, общий тираж составил всего около 1400 экземпляров. Модель стала первым серийным автомобилем с дверью типа "крыло чайки" и одним из пионеров непосредственного впрыска топлива. Благодаря этому 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель развивал 215 л. с. и позволял достигать скорости до 245 км/ч.

Сегодня стоимость таких авто начинается примерно с миллиона долларов, а отдельные редкие экземпляры на аукционах оценивают в несколько миллионов.