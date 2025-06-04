Украинские "права" можно будет поменять на французские без экзаменов

В случае заключения соглашения украинцы, проживающие во Франции, смогут обменивать водительские удостоверения без необходимости повторно сдавать экзамен, сообщает cfts.org.ua.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках рабочего визита в Париж был подписан ряд документов, в частности об упрощении обмена водительских удостоверений.

"Стали на шаг ближе к упрощению обмена водительских удостоверений между странами. Была подписана соответствующая Декларация, которая станет основой для будущего соглашения", - отметил украинский деятель.

После его заключения украинцы, проживающие во Франции, смогут обменивать водительское удостоверение без необходимости повторно сдавать экзамен.