Украинские водительские удостоверения в Европе не нужно менять: официальное разъяснение

В последнее время украинцы, проживающих в странах ЕС, все чаще жалуются на штрафы за использование украинских водительских удостоверений без их обмена на местные. Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины со ссылкой на официальное разъяснение Европейская Комиссия, такие штрафы противоречат действующим правилам Евросоюза.

Кстати сколько стоит поддельное водительское удостоверение

Что говорит Европейская Комиссия

В Еврокомиссии четко отметили: граждане Украины, которые находятся в странах ЕС под временной защитой, имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на национальные документы принимающего государства. Это право действует в течение всего периода временной защиты.

Ключевой момент - эти правила обязательны для всех стран Европейского Союза и применяются непосредственно. То есть ни одно государство-член ЕС не может устанавливать собственные ограничения или требовать обмена удостоверения, если человек имеет статус временной защиты.

Почему возникают штрафы на местах

Проблема, по словам дипломатов, заключается в разной трактовке правил на национальном уровне. В некоторых странах или даже отдельных регионах полиция или местные органы власти руководствуются внутренними инструкциями, которые не были обновлены с учетом решений ЕС.

Кстати что означают отметки в водительском удостоверении

В Европейской Комиссии уже пообещали дополнительно проинформировать все страны Евросоюза, чтобы обеспечить одинаковое применение норм на практике. Это должно уменьшить количество конфликтных ситуаций и неправомерных штрафов.

До какого времени действует это правило

Временная защита для граждан Украины в ЕС официально продлена до 4 марта 2027 года. Весь этот период украинские водители имеют право пользоваться национальными удостоверениями без каких-либо дополнительных процедур.

В МИД советуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты. Именно они являются ключевым аргументом в случае проверки документов или попытки наложить штраф.