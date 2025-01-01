Украинский авторынок в июне показал хороший результат

В июне рынок новых легковых автомобилей в Украине составил 6,2 тыс. единиц, что значительно лучше показателя июня 2024 года (+23%), сообщает AUTO-Consulting.

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Это позволило авторынку по итогам 6 месяцев почти догнать результат 1 полугодия 2024 (-0,95%) и нивелировать падение рынка в начале года и весной.

Есть и определенные неожиданности. Если первые места на рынке не изменились, по сравнению с маем: Лидирует Toyota, догоняет Volkswagen и Renault. То на 5-м месте уже стабильно закрепился BYD, благодаря импорту электрических авто.

Увеличил свое влияние и Zeekr. Теперь эти электроавто на 7-м месте на украинском рынке и опережают по объемам продаж другие премиальные бренды. Также импорт электромобилей из Китая обеспечил в июне 8-е место Honda, и способствовал популярности многих других авто.

Сохраняется спрос на немецкие премиальные авто. Здесь №1 - это BMW, а рядом с ним Audi. Оба немецкие бренды и заняли в июне 9-е и 10-е место на украинском рынке. Неплохо росла в этом месяце реализация автомобилей Citroen, Kia, Opel, Cupra и Mini.