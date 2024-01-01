Украинский "Бэтмобиль" на базе Mercedes-Benz продали в ОАЭ за 270 000 долларов

На изготовление автомобиля компании потратили 251 250 евро без учета стоимости автомобиля-донора. Этот кастомный Бэтмобиль имеет собственный уникальный дизайн, что гарантирует ему особую привлекательность среди других автомобилей на тему Бэтмена.

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Кузов, изготовлен из легких композитных материалов, выглядит столь же эффектно, как и следовало ожидать, благодаря фейковым пулеметам, откидным дверям, воздухозаборникам и подножкам, а также массивным 22,5-дюймовым колесам с внедорожными шинами.

Сколько времени авторы проекта потратили на его строительство не сообщается. В интерьере есть некоторые элементы от оригинального Mercedes-Benz CL55 AMG, однако руль и дисплей информационно-развлекательной системы были заменены.

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Под капотом 5,4-литровый двигатель V8 с наддувом с модернизированной выхлопной системой от Kleeman, выдающий мощность около 500 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль имеет допуск к дорогам общего пользования, правда, это касается только Объединенных Арабских Эмиратов, где автомобиль был продан за 270 000 долларов.