Украинский бронепикап GYURZA-03: новый ответ на нужды фронта

Потребность в защищенных боевых транспортных средствах для перевозки личного состава, боеприпасов и специального оборудования в Силах обороны Украины остается чрезвычайно острой. Как сообщают разработчики, отечественная компания УкрАрмоТех предложила сразу два актуальных решения - бронеавтомобили GYURZA-03 и DESNA, которые недавно успешно прошли кодификационные испытания.

Сейчас ожидается соответствующее решение оборонного ведомства, а производитель заявляет о готовности к серийным поставкам, сообщают в DEFENSE EXPRESS.

GYURZA-03: развитие боевого опыта, а не эксперимент

Украинские военные уже хорошо знакомы с техникой УкрАрмоТех. Бронемашины GYURZA-01 и GYURZA-02 активно применяются в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Именно опыт их реальной эксплуатации на фронте стал основой для создания новой версии - GYURZA-03.

GYURZA-02, кодифицирована ранее в этом году, является многофункциональной машиной с единым десантным отсеком. На практике это означало, что личный состав, снаряжение и боеприпасы часто перевозились вместе, что в случае детонации создавало дополнительные риски. Именно эту проблему и призвана решить GYURZA-03.

Бронепикап вместо десантного фургона

Новая "тройка" сохранила уровень баллистической защиты на STANAG 4569 Level 2, то есть способна выдерживать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×39 мм с дистанции 30 метров. В то же время конструкция претерпела принципиальные изменения. Часть десантного отделения заменили на полноценный грузовой отсек, превратив машину в бронепикап.

Такое решение позволило отделить перевозку боеприпасов от личного состава, а также расширило функциональность платформы. GYURZA-03 может транспортировать минометы калибра 81, 82 или 120 мм, беспилотные летательные аппараты разведывательного типа или другие грузы, соответствующие габаритам и массе. Модульная схема открывает путь к созданию на этой базе машин радиационной разведки, средств ПВО, РЛС или артиллерийских систем.

Усиленная защита экипажа

Бронекабина GYURZA-03 рассчитана на экипаж и десант до пяти человек. Она получила противоминную защиту уровня STANAG 4569 Level 3a/b, что означает устойчивость к подрыву до 8 кг взрывчатки под колесом или днищем. Для этого использовано новое инженерное решение - подвесной пол, который уменьшает передачу взрывной энергии внутрь капсулы. В дальнейшем это решение планируют масштабировать и на другие серийные броневики компании.

Изнутри капсула покрыта противоосколочным подбоем из арамидной ткани, что дополнительно повышает уровень выживаемости экипажа.

Проходимость и унификация

GYURZA-03 получила колеса военного образца с шинами 395/85 R20, больше, чем у предыдущей версии. Благодаря этому клиренс вырос с 379 мм до 450 мм, что напрямую повлияло на проходимость в сложных условиях.

Ходовая часть и ключевые агрегаты остались унифицированными с GYURZA-02. Под капотом - турбодизель Cummins ISDe6.7-330, который работает в паре с автоматической коробкой передач Allison. Такое решение упрощает эксплуатацию и ремонт в войсках.

Максимальная скорость на шоссе достигает 110 км/ч, а среди внедорожных возможностей - преодоление брода глубиной до 1,2 метра и вертикальных препятствий высотой до 390 мм.

Общие предварительные характеристики бронепикапа GYURZA-03

Полная масса, кг 15600±200 Снаряженная масса, кг 13320±200 Количество человек для перевозки (в т.ч. экипаж), чел 5(2) Габаритные размеры, мм Длина 6730±25 Ширина 2750±10 Высота с поворотной платформой 3550±20 Дорожный просвет, мм Передняя ось 420±10 Задняя ось 440±10 Максимальная скорость по шоссе, км/ч 110 Преодолеваемая глубина брода, мм 1200 Технические характеристики шин 395/85R20 Диски 10.0-20 алюминиевые легкосплавные диски с системой RunFlat

Цифровой обзор и ночная работа

Как и другие машины "УкрАрмоТех", GYURZA-03 оснащена системой кругового обзора с камерами на 360 градусов. Изображение выводится как для водителя, так и на планшет десанта. Для ночной работы предусмотрена инфракрасная камера с активной подсветкой. Хотя такое решение может быть заметным для специализированных датчиков противника, на практике оно значительно безопаснее использования обычных фар.