Украинский бронепикап GYURZA-03: новый ответ на нужды фронта

Бронеавтомобили GYURZA-03 и DESNA
Потребность в защищенных боевых транспортных средствах для перевозки личного состава, боеприпасов и специального оборудования в Силах обороны Украины остается чрезвычайно острой. Как сообщают разработчики, отечественная компания УкрАрмоТех предложила сразу два актуальных решения - бронеавтомобили GYURZA-03 и DESNA, которые недавно успешно прошли кодификационные испытания.
Сейчас ожидается соответствующее решение оборонного ведомства, а производитель заявляет о готовности к серийным поставкам, сообщают в DEFENSE EXPRESS.
GYURZA-03: развитие боевого опыта, а не эксперимент
Украинские военные уже хорошо знакомы с техникой УкрАрмоТех. Бронемашины GYURZA-01 и GYURZA-02 активно применяются в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Именно опыт их реальной эксплуатации на фронте стал основой для создания новой версии - GYURZA-03.
GYURZA-02, кодифицирована ранее в этом году, является многофункциональной машиной с единым десантным отсеком. На практике это означало, что личный состав, снаряжение и боеприпасы часто перевозились вместе, что в случае детонации создавало дополнительные риски. Именно эту проблему и призвана решить GYURZA-03.
Бронепикап вместо десантного фургона
Новая "тройка" сохранила уровень баллистической защиты на STANAG 4569 Level 2, то есть способна выдерживать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×39 мм с дистанции 30 метров. В то же время конструкция претерпела принципиальные изменения. Часть десантного отделения заменили на полноценный грузовой отсек, превратив машину в бронепикап.
Такое решение позволило отделить перевозку боеприпасов от личного состава, а также расширило функциональность платформы. GYURZA-03 может транспортировать минометы калибра 81, 82 или 120 мм, беспилотные летательные аппараты разведывательного типа или другие грузы, соответствующие габаритам и массе. Модульная схема открывает путь к созданию на этой базе машин радиационной разведки, средств ПВО, РЛС или артиллерийских систем.
Усиленная защита экипажа
Бронекабина GYURZA-03 рассчитана на экипаж и десант до пяти человек. Она получила противоминную защиту уровня STANAG 4569 Level 3a/b, что означает устойчивость к подрыву до 8 кг взрывчатки под колесом или днищем. Для этого использовано новое инженерное решение - подвесной пол, который уменьшает передачу взрывной энергии внутрь капсулы. В дальнейшем это решение планируют масштабировать и на другие серийные броневики компании.
Изнутри капсула покрыта противоосколочным подбоем из арамидной ткани, что дополнительно повышает уровень выживаемости экипажа.
Проходимость и унификация
GYURZA-03 получила колеса военного образца с шинами 395/85 R20, больше, чем у предыдущей версии. Благодаря этому клиренс вырос с 379 мм до 450 мм, что напрямую повлияло на проходимость в сложных условиях.
Ходовая часть и ключевые агрегаты остались унифицированными с GYURZA-02. Под капотом - турбодизель Cummins ISDe6.7-330, который работает в паре с автоматической коробкой передач Allison. Такое решение упрощает эксплуатацию и ремонт в войсках.
Максимальная скорость на шоссе достигает 110 км/ч, а среди внедорожных возможностей - преодоление брода глубиной до 1,2 метра и вертикальных препятствий высотой до 390 мм.
Общие предварительные характеристики бронепикапа GYURZA-03
|
Полная масса, кг
|
15600±200
|
Снаряженная масса, кг
|
13320±200
|
Количество человек для перевозки (в т.ч. экипаж), чел
|
5(2)
|
Габаритные размеры, мм
|
Длина
|
6730±25
|
Ширина
|
2750±10
|
Высота с поворотной платформой
|
3550±20
|
Дорожный просвет, мм
|
Передняя ось
|
420±10
|
Задняя ось
|
440±10
|
Максимальная скорость по шоссе, км/ч
|
110
|
Преодолеваемая глубина брода, мм
|
1200
|
Технические характеристики шин
|
395/85R20
|
Диски
|
10.0-20 алюминиевые легкосплавные диски с системой RunFlat
Цифровой обзор и ночная работа
Как и другие машины "УкрАрмоТех", GYURZA-03 оснащена системой кругового обзора с камерами на 360 градусов. Изображение выводится как для водителя, так и на планшет десанта. Для ночной работы предусмотрена инфракрасная камера с активной подсветкой. Хотя такое решение может быть заметным для специализированных датчиков противника, на практике оно значительно безопаснее использования обычных фар.