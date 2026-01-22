Украинский инженер будет разрабатывать новые автомобили Jeep, Chrysler, и Maserati

С 21 января украинец Александр Ткаченко, ранее работавший в США на General Motors, начал работу в Stellantis в должности Lead Prototype Build Engineer. Он будет работать в штаб-квартире Stellantis North America в Оберн-Хиллз (штат Мичиган, США) - одном из ключевых инженерных центров концерна. Об этом он сообщил в своей заметке в Facebook.

В новой роли Ткаченко непосредственно привлечен к прототипной сборке будущих моделей Jeep, Chrysler, Dodge, Maserati и других брендов Stellantis. Именно на этом этапе инженерные концепции, чертежи и цифровые модели превращаются в реальные автомобили, уточняет Auto24.

Более 12 лет в General Motors

До перехода в Stellantis Александр более 12 лет работал в General Motors. Около десяти лет он занимал должность Design Engineer, а еще два года работал в направлении Validation & Testing, отвечая за проверку и доведение инженерных решений.

Переход в сферу Manufacturing и Prototype Build он называет логическим завершением полного инженерного цикла автомобиля - от идеи и проектирования до физической реализации.

Поддержка украинских инженеров

Кроме профессионального шага, Александр Ткаченко объявил и о личной инициативе. Имея опыт работы сразу в двух глобальных автомобильных корпорациях, он планирует поддерживать молодых украинских инженеров, которые стремятся построить карьеру в автомобилестроении.

Речь идет о помощи с подготовкой резюме, прохождением собеседований, а также о запуске собственного канала, где он будет делиться практическими советами и реалиями работы автомобильного инженера в международных компаниях.