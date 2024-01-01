Столетний трактор взялись отремонтировать на Винничине

Таких имеющихся образцов техники в Украине всего два. Речь идет именно о тех "Универсалах", что на ходу. Благодаря стараниям специалистов транспортного колледжа из Винницкой области их вскоре станет три.

Именно на это надеется директор учебного заведения Иосиф Кибитлевский, чем и поделился на своей странице в Facebook.

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Сейчас специалисты заведения вывели свой проект на этап запуска двигателя. Это будет самый тяжелый процесс, поскольку силовой агрегат разукомплектован, требует запчастей и деталей, которых уже не менее 70 лет никто не производит.

Фото: Иосиф Кибитлевский, Facebook

"Реставрация ретро-техники – это настоящее искусство, которое объединяет единомышленников и позволяет сохранять для будущих поколений техническое наследие прошлого", – делится собственным видением руководитель этого амбициозного проекта Иосиф Кибитлевский.

Несмотря на то, что технический колледж имеет высококлассных специалистов, глава учебного заведения отправился за опытом в Любар Житомирской области, где находится один из двух восстановленных в Украине "Универсалов".

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Там собственными силами такой же энтузиаст директор агрофирмы "Возрождение" Александр Марцун поставил на ход "Универсал". Он не только поделился опытом, но и провел мастер-класс по запуску двигателя и даже предоставил возможность протестировать трактор в движении.

"Двигатель запустился с пол-оборота после трехлетнего простоя в сухом боксе. Управление трактором с металлическими шипованными колесами и ручным управлением тормозами – это настоящий экстрим даже для опытных водителей", – сделал выводы директор колледжа.

Здесь сразу следует уточнить одну важную деталь. В хозяйстве не было ни одного литра керосина (керосина). Именно поэтому в бак пришлось заливать бензин. Правда, какой марки, с каким октановым числом не сообщается.

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Конечно, никакого пускового механизма не было, двигатель завели с помощью "кривого стартера". О существовании такой модели запуска силовых агрегатов молодые водители в основном не знают.

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Но это и многое другое придало сил и уверенности, что замысел с реставрацией трактора завершится положительно: позаимствованный в Любаре опыт пригодится для всей команды мастеров Барского учебного заведения.

"Наш трактор станет третьим восстановленным "Универсалом" в Украине", – утвердительно завершил публикацию Иосиф Кибитлевский.