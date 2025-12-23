Украинский внедорожник DESNA: попытка замены американскому HMMWV

ФОТО: УкрАрмоТех|
Внедорожник DESNA
Внедорожник DESNA – это первая серьезная попытка создать именно украинский военный джип, а не адаптированный гражданский пикап. Ориентир очевиден - легендарный HMMWV, который хорошо зарекомендовал себя и в украинских Силах обороны, но вместе с тем накопил немало замечаний и пожеланий со стороны военных. О нем рассказывают в Defense Express.
Почему ВСУ нужен такой автомобиль
Еще с начала 2000-х годов в Украине неоднократно пытались или разработать, или приобрести универсальный легкий военный автомобиль, который мог бы стать основным транспортом для подразделений. Однако из-за отсутствия системного интереса или организационных проблем эти проекты так и не дошли до серийной реализации.
Полностью отказаться от гражданских пикапов вроде Mitsubishi L200 или Toyota Hilux пока нереально. Впрочем, наличие отдельного бронированного автомобиля для работы в опасных зонах, который будет значительно дешевле полноценного MRAP, выглядит вполне логичной и давно назревшей идеей.
Альтернативы, которые уже есть в армии
За время полномасштабной войны Украина получила несколько типов машин этого класса. Кроме "Хамви", это испанские VAMTAC, итальянские IVECO LMV, а также южнокорейские KLTV, известные в польской версии под названием Legwan. Все они подтвердили: такая ниша реально существует и в украинской армии, и на мировом рынке.
Именно поэтому в компании УкрАрмоТех решили создать собственную машину, которая по классу займет промежуточное место между TISA и семейством GYURZA.
Конструкция и габариты DESNA
DESNA получила специально разработанное собственное шасси. Подвеска по своей идеологии близка к HMMWV, а клиренс составляет 380 мм. При длине корпуса 5350 мм, ширине 2700 мм и высоте всего 2000 мм получилось очень удачное соотношение габаритов - именно то, что нужно для высокой проходимости.
Заявлена способность преодолевать брод глубиной до 0,7 метра, а также вертикальные препятствия высотой до 0,3 метра. Для машины такого класса это ожидаемые, но важные параметры. Их проверяли в том числе на полигоне АвтоКрАЗа.
Двигатель и трансмиссия без экспериментов
Под капотом - проверенное решение: дизель Cummins ISDE200 40. Удельная мощность составляет 24,5 кВт на тонну, что позволяет развивать скорость до 120 км/ч. Работает мотор в паре с автоматической коробкой передач Allison и раздаткой ZF. Все эти агрегаты уже хорошо знакомы украинским военным и ремонтникам.
Масса и нагрузка
Снаряженная масса DESNA составляет 6,68 тонны, а полная - 8,31 тонны. Для сравнения, бронированные HMMWV имеют полную массу в пределах 5,5–6,1 тонны, а TISA - около 5,5 тонны. То есть DESNA тяжелее, но и значительно серьезнее по уровню защиты и потенциалу.
Как машина показала себя на испытаниях
В "УкрАрмоТех" не скрывают гордости за результаты тестов. По их словам, DESNA проходила участки, которые даже опытные наблюдатели считали непроходимыми. Машина не застряла и полностью выполнила программу испытаний. Все протоколы и акты уже подписаны.
Уровень бронирования и защиты
Бронирование корпуса соответствует уровню STANAG 4569 Level 1, или ПЗСА-4. Это означает защиту от пуль калибра 5,45 мм, в частности из автоматов АК-74. Противоминная защита также базовая - Level 1, то есть защита от маломощных взрывных устройств или гранат. Для легкого бронеавтомобиля это ожидаемый компромисс между массой и безопасностью.
Экипаж, модульность и оснащение
DESNA рассчитана на экипаж в формате 4+1. Такое решение связано со специфическими украинскими требованиями, когда формально нужно перевозить пятерых бойцов, хотя реализовать это без ущерба для эргономики непросто.
Машина построена по модульной схеме. Кроме базовой версии с грузовым отделением, на этой платформе можно создать командную или медицинскую машину. Это дает шанс получить унифицированную линейку техники на одном шасси.
Вооружение и электроника
DESNA комплектуется системами связи, обогревателями, кондиционерами, системами пожаротушения и фильтрации воздуха. Также заявлена возможность установки средств РЭБ - конфигурацию определяет заказчик.
При необходимости может устанавливаться поворотная турель для стрелка.
Общие предварительные характеристики бронепикапа DESNA
|
Масса снаряженного автомобиля, кг
|
6680
|
Полная масса автомобиля, кг
|
8310
|
Распределение массы снаряженного автомобиля, кг
|
На задний мост
|
3350
|
На передний мост
|
3410
|
Распределение полной массы, кг
|
На задний мост
|
3750
|
На передний мост
|
4590
|
Габариты автомобиля, мм
|
Ширина
|
5370
|
Длина
|
2890
|
Высота, без поворотной платформы без поворотной платформы
|
2090
|
Дорожный просвет автомобиля, мм
|
440
|
Максимальная скорость движения на шоссе при полной массе, км/ч.
|
110
|
Колеса, типоразмер
|
305/80R18
|
Диски
|
алюминиевые легкосплавные 10.0-20
|
Колесные вставки
|
4+1 (RunFlat)
|
Максимальная преодолеваемая глубина брода с твердым дном, с учетом естественной волны, м, не более чем
|
0,7
|
Количество человек для перевозки
|
4 (1)
|
Бронирование корпуса
|
ПЗСА-4
(STANAG 4569 level 1)
|
Противоминная защита
|
STANAG 4569 level 1
Что дальше
Сейчас разработки "УкрАрмоТех" уже прошли испытания для кодификации. Компания готовится к изготовлению первой партии для войска, которая должна дать реальный боевой опыт. DESNA - полностью новая машина, которой еще предстоит доказать свою эффективность в реальных условиях.
По словам производителя, техникой уже заинтересовались несколько подразделений. Особенно активно - представители 3-я ОШБр, которые хотели бы как можно быстрее получить DESNA для усиления логистики и мобильности.