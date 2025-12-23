Украинский внедорожник DESNA: попытка замены американскому HMMWV

Внедорожник DESNA – это первая серьезная попытка создать именно украинский военный джип, а не адаптированный гражданский пикап. Ориентир очевиден - легендарный HMMWV, который хорошо зарекомендовал себя и в украинских Силах обороны, но вместе с тем накопил немало замечаний и пожеланий со стороны военных. О нем рассказывают в Defense Express.

Кстати украинские военные будут отрабатывать боевые навыки на тренажере

Почему ВСУ нужен такой автомобиль

Еще с начала 2000-х годов в Украине неоднократно пытались или разработать, или приобрести универсальный легкий военный автомобиль, который мог бы стать основным транспортом для подразделений. Однако из-за отсутствия системного интереса или организационных проблем эти проекты так и не дошли до серийной реализации.

Полностью отказаться от гражданских пикапов вроде Mitsubishi L200 или Toyota Hilux пока нереально. Впрочем, наличие отдельного бронированного автомобиля для работы в опасных зонах, который будет значительно дешевле полноценного MRAP, выглядит вполне логичной и давно назревшей идеей.

Альтернативы, которые уже есть в армии

За время полномасштабной войны Украина получила несколько типов машин этого класса. Кроме "Хамви", это испанские VAMTAC, итальянские IVECO LMV, а также южнокорейские KLTV, известные в польской версии под названием Legwan. Все они подтвердили: такая ниша реально существует и в украинской армии, и на мировом рынке.

Именно поэтому в компании УкрАрмоТех решили создать собственную машину, которая по классу займет промежуточное место между TISA и семейством GYURZA.

Конструкция и габариты DESNA

DESNA получила специально разработанное собственное шасси. Подвеска по своей идеологии близка к HMMWV, а клиренс составляет 380 мм. При длине корпуса 5350 мм, ширине 2700 мм и высоте всего 2000 мм получилось очень удачное соотношение габаритов - именно то, что нужно для высокой проходимости.

Заявлена способность преодолевать брод глубиной до 0,7 метра, а также вертикальные препятствия высотой до 0,3 метра. Для машины такого класса это ожидаемые, но важные параметры. Их проверяли в том числе на полигоне АвтоКрАЗа.

Также в тему Scania выпустит капотный грузовик для военных



Двигатель и трансмиссия без экспериментов

Под капотом - проверенное решение: дизель Cummins ISDE200 40. Удельная мощность составляет 24,5 кВт на тонну, что позволяет развивать скорость до 120 км/ч. Работает мотор в паре с автоматической коробкой передач Allison и раздаткой ZF. Все эти агрегаты уже хорошо знакомы украинским военным и ремонтникам.

Масса и нагрузка

Снаряженная масса DESNA составляет 6,68 тонны, а полная - 8,31 тонны. Для сравнения, бронированные HMMWV имеют полную массу в пределах 5,5–6,1 тонны, а TISA - около 5,5 тонны. То есть DESNA тяжелее, но и значительно серьезнее по уровню защиты и потенциалу.



Как машина показала себя на испытаниях

В "УкрАрмоТех" не скрывают гордости за результаты тестов. По их словам, DESNA проходила участки, которые даже опытные наблюдатели считали непроходимыми. Машина не застряла и полностью выполнила программу испытаний. Все протоколы и акты уже подписаны.

Уровень бронирования и защиты

Бронирование корпуса соответствует уровню STANAG 4569 Level 1, или ПЗСА-4. Это означает защиту от пуль калибра 5,45 мм, в частности из автоматов АК-74. Противоминная защита также базовая - Level 1, то есть защита от маломощных взрывных устройств или гранат. Для легкого бронеавтомобиля это ожидаемый компромисс между массой и безопасностью.

Также интересно какие бронемашины вскоре пополнят армии Евросоюза

Экипаж, модульность и оснащение

DESNA рассчитана на экипаж в формате 4+1. Такое решение связано со специфическими украинскими требованиями, когда формально нужно перевозить пятерых бойцов, хотя реализовать это без ущерба для эргономики непросто.

Машина построена по модульной схеме. Кроме базовой версии с грузовым отделением, на этой платформе можно создать командную или медицинскую машину. Это дает шанс получить унифицированную линейку техники на одном шасси.

Вооружение и электроника

DESNA комплектуется системами связи, обогревателями, кондиционерами, системами пожаротушения и фильтрации воздуха. Также заявлена возможность установки средств РЭБ - конфигурацию определяет заказчик.

При необходимости может устанавливаться поворотная турель для стрелка.

Общие предварительные характеристики бронепикапа DESNA

Масса снаряженного автомобиля, кг 6680 Полная масса автомобиля, кг 8310 Распределение массы снаряженного автомобиля, кг На задний мост 3350 На передний мост 3410 Распределение полной массы, кг На задний мост 3750 На передний мост 4590 Габариты автомобиля, мм Ширина 5370 Длина 2890 Высота, без поворотной платформы без поворотной платформы 2090 Дорожный просвет автомобиля, мм 440 Максимальная скорость движения на шоссе при полной массе, км/ч. 110 Колеса, типоразмер 305/80R18 Диски алюминиевые легкосплавные 10.0-20 Колесные вставки 4+1 (RunFlat) Максимальная преодолеваемая глубина брода с твердым дном, с учетом естественной волны, м, не более чем 0,7 Количество человек для перевозки 4 (1) Бронирование корпуса ПЗСА-4 (STANAG 4569 level 1) Противоминная защита STANAG 4569 level 1

Что дальше

Сейчас разработки "УкрАрмоТех" уже прошли испытания для кодификации. Компания готовится к изготовлению первой партии для войска, которая должна дать реальный боевой опыт. DESNA - полностью новая машина, которой еще предстоит доказать свою эффективность в реальных условиях.

По словам производителя, техникой уже заинтересовались несколько подразделений. Особенно активно - представители 3-я ОШБр, которые хотели бы как можно быстрее получить DESNA для усиления логистики и мобильности.