Украинским самолетам F-16 будут помогать грузовики на базе MAN, Iveco и Peugeot

Это первые в Украине комплексы мобильного обслуживания и управления полетами военных самолетов. О них говорится на странице Благотворительного фонда "Вернись живым".

Обычно все наземное сопровождение F-16 базируется на стационарных решениях, начиная от обслуживания и заканчивая авиационным вооружением. Однако практика показала, что в условиях российско-украинской войны организовать подобное техническое и сервисное сопровождение не реально на базовых аэродромах – из-за постоянных атак врага по военным аэродромам и авиабазам.

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Именно поэтому встал вопрос о мобильных комплексах наземного сопровождения самолетов, что во избежание поражениях на земле постоянно перебазируются. Благодаря донату государственной компании "Укрнафта" в размере 49 438 176 грн и другим взносам из разных источников удалось выполнить этот важный для ВВС Украины проект.

Отныне переданные в автопарки наземных служб комплексы формируют полноценную экосистему. Она позволяет обслуживать самолеты как на основных, так и на оперативных или восстановленных аэродромах.

Фото: Вернись живым

Авиаторы привели пример. Скажем, раньше только для подвески одного боеприпаса требовалось от 10 до 12 человек – работа ответственная, сложная и долговременная. Нынешняя экосистема позволяет привлекать максимум трех специалистов. При этом вся операционная процедура проходит вдвое быстрее.

Два комплекса по обслуживанию включают:

по одной мастерской для подготовки и проверки авиационного вооружения;

по два фургона для транспортировки и подвески боеприпасов;

по одному пикапу для удобной логистики.

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Переданный комплекс планирования миссий включает рабочий модуль для предполетных совещаний и поддержки связи с летчиками. Как видно из фото, здесь использован кузов на трехосной ходовой базе MAN TGS 6х6 с односкатными колесами.

Это – типичный представитель крупнотоннажных грузовых автомобилей, способных преодолевать большие расстояния, в т.ч. по дорогам с плохим покрытием и даже бездорожью. Линейка таких машин серии TG Mil (Mil – милитаризованная) базируется на коммерческих шасси серии MAN TG.

Фото: Вернись живым

Милитаризованные TGS имеют полную массу от 18 до 44 тонн. Они комплектуются шестицилиндровыми дизельными двигателями MAN с турбонаддувом, а варианты выбросов (в зависимости от региона) варьируются от EURO 3 до EURO 5.

Стандартными двигателями для TGS являются MAN D20 мощностью 440 л.с. или MAN D26 мощностью 480 л.с. Повсеместно стоит 16-ступенчатая механическая коробка передач ZF, сочетающаяся с двухступенчатой раздаточной коробкой MAN с возможностью выбора или постоянным полным приводом.

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Кстати модели и модификации от MAN TGS отличаются от других грузовиков узкой кабиной, ширина которой не превысит 2,24 м. Это почти на четверть метра меньше классических гражданских моделей. Она входит в салон грузового вертолета для оперативной передислокации за сотни, а иногда и тысячи километров.

Кроме этого, такой командно-штабной ЦУП имеет жилой модуль для отдыха личного состава во время длительных дежурств и перемещений.

Фургон для подвески боеприпасов не относится к транспортно-логистическим машинам.

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Фото: Вернись живым

Ходовая база Iveco Daily далека от классической версии, исключением здесь является разве что общая для многих версий кабина. Силовой агрегат может выдавать от 126 до 170 л.с., а в версиях в стиле милитари – даже до 205 л.с.

Здесь удлиненная рама с комбинированным кузовом. В первой половине на раме построен коробчатый сэндвич-панельный кунг с отсеками с обеих сторон и роллетными дверями, что скручиваются вверх.

Вторая половина кузова бортовая. Там алюминиевые борта открываются на все три стороны.

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Закабинное пространство отведено под крано-манипупиляторную установку.

В комплекте комплексов также есть два пикапа Peugeot Landtrek. Описывать их, не стоит, поскольку редакция Авто24 уже неоднократно рассказывала об этих машинах.