Ультраредкостный Bentley Bacalar подешевел более чем на $1,1 млн, хотя имел пробег всего 1100 километров

Как сообщает Carscoops, пятый из двенадцати когда-либо построенных Bentley Mulliner Bacalar недавно был продан на аукционе RM Sotheby's в Абу-Даби во время уикенда Формулы-1 - события, которое традиционно привлекает чрезвычайно состоятельную публику. Казалось бы, идеальные условия для продажи эксклюзивного автомобиля с минимальным пробегом, но реальность оказалась совсем другой.

Родстер 2021 года выпуска, находившийся в собственности только одного владельца и имевший пробег всего 1131 километр, был продан за 876 785 долларов. Это менее половины его начальной стоимости в 2 миллиона долларов и фактическая потеря более 1,1 миллиона долларов за несколько лет существования почти нового автомобиля. Для столь ограниченной и роскошной модели такой результат выглядит по меньшей мере неожиданно.

Сам Bentley Bacalar является чрезвычайно редким творением подразделения Mulliner и создавался как демонстрация максимальных возможностей персонализации бренда. Конкретный экземпляр - шасси номер пять - окрашен в глубокий индивидуальный оттенок Memphis Red, который ярко подчеркивает экстравагантные пропорции родстера. Автомобиль оснащен 22-дюймовыми колесами с тройным покрытием, серебристыми гранями и сатиново-никелевыми акцентами, которые выглядят уместно возле яхт-клубов Монако или на набережных Лазурного побережья.

Салон Bacalar не менее изысканный. Он украшен кремовой льняной кожей с темно-бордовыми акцентами, декоративными элементами из шпона Vavona, сатинированным никелем и хромированными деталями. Это интерьер, который явно создавался не для ежедневной эксплуатации, а для того, чтобы впечатлять. Впрочем, именно здесь может крыться одна из причин финансового провала.

Несмотря на уникальный кузов и тщательную ручную работу, Bacalar технически и концептуально остается очень близким к Bentley Continental GTC, который можно приобрести примерно за 300 тысяч долларов, получив подобный уровень комфорта и мощности. Когда разница в цене превышает шестикратный показатель, коллекционерам становится сложно аргументировать долгосрочную ценность такого автомобиля.

Особенно показателен тот факт, что продажа происходила именно в Абу-Даби во время гоночного уикенда Формулы-1 - среде, где редкие и дорогие автомобили обычно находят покупателей без особых усилий. Однако даже там Bentley Bacalar не смог вызвать ожидаемого интереса.

Изменится ли отношение к этой модели со временем, пока неизвестно. Возможно, через годы Bacalar найдет свою нишу среди коллекционеров как смелый эксперимент Bentley. Но по состоянию на сегодня он остается ярким примером того, что эксклюзивность не всегда гарантирует рост стоимости.