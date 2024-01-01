Универсал Volvo с пробегом продали по цене почти нового авто: в чем причина

Как рассказывает Carscoops, этот V60 Recharge 2023 года продали на сайте Cars & Bids за 62 500 долларов. Это отличная цена, поскольку автомобиль имеет около 31 000 километров на одометре и имеет прекрасный вид.

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Версия Polestar Engineered имеет несколько уникальных элементов и повышенную мощность, по сравнению со стандартным V60. Данный экземпляр имеет большие тормоза с окрашенными в золотой цвет суппортами и регулируемыми амортизаторами Ohlins.

Он оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем, которые в сочетании выдают 455 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Универсал является плагин-гибридом и имеет батарею на 18,8 кВт-ч.

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Салон V60 Recharge - достаточно минималистичный, но украшен высококачественными материалами и имеет много технологий. Есть цифровая панель приборов, большой вертикальный экран информационно-развлекательной системы, хрустальный селектор КПП, ремни безопасности золотистого цвета и аудиосистема премиум-класса Bowers & Wilkins.