Упрощена перерегистрация авто по договору финансового лизинга

С началом 2026 года для автовладельцев, которые приобрели транспортные средства по договору финансового лизинга, вступили в силу важные изменения. Они касаются процедуры перерегистрации автомобилей в сервисных центрах МВД после полного выполнения лизинговых обязательств.

С 1 января текущего года действует постановление Кабмина от 24 декабря 2025 года № 1727, которым внесены изменения в пункт 15 порядка государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Документ устраняет одну из самых распространенных проблем для лизингополучателей - невозможность перерегистрации авто из-за пребывания лизингодателя в "Едином реестре должников".

Что именно изменилось

Ранее наличие лизингодателя в Едином реестре должников автоматически блокировало любые регистрационные действия с транспортным средством. Даже если лизингополучатель полностью выполнил все финансовые обязательства, оформление автомобиля в собственность фактически было невозможным.

Постановление № 1727 определило исключения из этого запрета. Отныне перерегистрация разрешается, если транспортное средство приобретено в собственность лизингополучателем в порядке, определенном статьей 7 Закона Украины "О финансовом лизинге", и это подтверждено соответствующими документами.

Фактически это означает, что долги лизингодателя больше не является основанием для отказа в перерегистрации авто, если гражданин или бизнес выполнил условия договора и стал законным владельцем транспортного средства.

Что это дает лизингополучателям

Лица, которые полностью рассчитались по договору финансового лизинга, могут беспрепятственно перерегистрировать транспортное средство на себя в сервисном центре МВД и получить статус полноценного владельца. Это снимает правовую неопределенность, уменьшает риски и упрощает дальнейшее распоряжение автомобилем, в частности его продажу или выезд за границу.

Какие документы нужны для перерегистрации

Перечень документов определен пунктом 8 порядка, утвержденного постановлением кабмина № 1388. Для перерегистрации необходимо подать:

Заявление установленного образца.

Документ, удостоверяющий личность владельца или его представителя.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, при наличии.

Документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства, в частности договор финансового лизинга и подтверждение выполнения обязательств.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

При необходимости - доверенность или другой документ о полномочиях представителя.

Документ об уплате обязательных платежей.

Практические рекомендации

В сервисных центрах МВД отмечают, что изменения имеют постоянный характер, поэтому срочной необходимости немедленно обращаться для перерегистрации нет. В то же время ожидается повышенный спрос на услугу.

Гражданам советуют заранее воспользоваться электронной записью и выбрать удобную дату и время визита через сайт главного сервисного центра МВД или приложение Е-запись. Это позволит избежать очередей и равномерно распределить нагрузку на сервисные центры.

Контекст

Финансовый лизинг является одной из самых популярных форм приобретения автомобилей в Украине. По этой модели лизинговая компания передает транспортное средство в пользование на определенный срок, а после выполнения условий договора лизингополучатель получает право собственности. Новые правила устраняют системный пробел, который годами создавал трудности для добросовестных плательщиков.