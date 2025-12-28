Утверждены новые маршруты для практических экзаменов на получение водительских прав

С 30 декабря 2025 года кандидаты в водители будут сдавать практические экзамены по управлению транспортными средствами на обновленной локации территориального сервисного центра МВД № 8042 в Киеве по адресу ул. Мечты, 19. Одновременно с возвращением центра на привычную для киевлян с 1943 года локацию внедряются новые маршруты сдачи практической части экзамена.

В Главном сервисном центре МВД сообщают, что практический экзамен с первого раза сдает только 18 процентов кандидатов. Такая ситуация несет в себе значительные коррупционные риски: кандидаты которых "заваливают" на экзамене обращаются за помощью к инструкторов по вождению и руководителям автошкол, бегунковили покупают поддельные водительские удостоверения.

Применение обновленных маршрутов начнется одновременно с возобновлением работы сервисного центра на новой локации. Официальное обнародование схем движения запланировано на 29 декабря 2025 года на сайте Главного сервисного центра МВД. Кандидатам в водители рекомендуют заблаговременно ознакомиться с маршрутами, чтобы лучше подготовиться к практическому экзамену.

В сервисных центрах МВД подчеркивают, что внедрение обновленных маршрутов является частью системной работы по совершенствованию экзаменационных процессов. Декларируемая конечная цель этих изменений - подготовка ответственных и безопасных водителей и создание прозрачных и равных условий для всех кандидатов. Ведь нынешнюю ситуацию, когда более 80% кандидатов проваливают экзамены, трудно назвать нормальной.