Уже с августа подразделения ВСУ транспорт будут покупать самостоятельно

Как сообщается на ТГ-странице Президента Украины Владимира Зеленского Zelenskiy/Official, "на неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность".

Этот вопрос встал на вчерашнем заседании Ставки. Приглашенные на встречу руководители боевых подразделений предложили упростить процедуры закупок техники, ввести прямые торги, что ускорит поступление техники для выполнения как боевых задач, так и транспортно-логистических, медико-эвакуационных.

Мотивация в таком запросе по транспорту была убедительная – "критически не хватает, техника живет недолго". В первую очередь крайне необходимо покупать пикапы, квадроциклы, мотоциклы. На этом, в частности, отмечали представители 57 ОМПБр и 95 ОДШбр.

Озвучено то, что ранее на подобных заседаниях никогда в повестку дня не входило: от командования 92 ОШбр и 80 ОДШбр поступило предложение разрешить закупку подержанных автомобилей, мотоциклов.

В ответ на довольно аргументированные запросы военных правительство по поручению Президента за несколько дней должно подготовить соответствующие постановления о прямых закупках бригадами техники для собственных нужд, в том числе такими решениями будет юридически прописано разрешение на приобретение подержанной техники.

Кроме того, будет упрощено упрощаем списание имущества. Этот процесс будет цифровизировано.

"Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания", – заявил Президент.

Отдельным поручением значительно увеличено финансирование для боевых подразделений. Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен.